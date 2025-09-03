Зеленський та Трамп проведуть розмову — про що говоритимуть

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Лідери мають обговорити нові санкції проти РФ та посилення української ППО вже найближчими днями.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у Данії в середу, 3 вересня.

Зеленський і Трамп мають провести розмову

Український президент наголосив на тому, що для України важлива підтримка Сполучених Штатів під час війни. Зокрема, американські партнери пообіцяли надати допомогу у посиленні української системи ППО.

"Нам потрібні США на нашому боці у цей дуже важливий етап війни. Протягом усіх цих атак ми потребуємо системи ППО, а найбільша кількість Patriot є у США. Наші родини, діти щодня наражають на небезпеку і нам необхідна протиповітряна оборона. Ми говорили про ще 10 додаткових Patriot з виробничими потужностями і США це підтримали", — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави повідомив, що вони із Трампом домовилися щодо подальших кроків до наближення переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми говорили з президентом Трампом, що за рахунок тиску з боку США він може змусити Путіна перейти до дипломатичного формату, щоб діалог вівся не зброєю. Якщо цього не буде, то допомога у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту США, він сказав, що дасть якусь відповідь через декілька тижнів. Сьогодні або днями ми будемо говорити з президентом СШа та уточнимо ці питання", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також відповів, чи Україна погодиться на територіальні поступки в обмін на мир.

Також стало відомо, що Дональд Трамп може взяти участь у зустрічі "Коаліції рішучих" в онлайн форматі.