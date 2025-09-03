Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський анонсував розмову з Трампом — про що говоритимуть

Зеленський анонсував розмову з Трампом — про що говоритимуть

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 16:27
Зеленський та Трамп проведуть розмову — про що говоритимуть
Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Лідери мають обговорити нові санкції проти РФ та посилення української ППО вже найближчими днями.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у Данії в середу, 3 вересня.

Реклама
Читайте також:

 

Зеленський і Трамп мають провести розмову

Український президент наголосив на тому, що для України важлива підтримка Сполучених Штатів під час війни. Зокрема, американські партнери пообіцяли надати допомогу у посиленні української системи ППО.

"Нам потрібні США на нашому боці у цей дуже важливий етап війни. Протягом усіх цих атак ми потребуємо системи ППО, а найбільша кількість Patriot є у США. Наші родини, діти щодня наражають на небезпеку і нам необхідна протиповітряна оборона. Ми говорили про ще 10 додаткових Patriot з виробничими потужностями і США це підтримали", — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави повідомив, що вони із Трампом домовилися щодо подальших кроків до наближення переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми говорили з президентом Трампом, що за рахунок тиску з боку США він може змусити Путіна перейти до дипломатичного формату, щоб діалог вівся не зброєю. Якщо цього не буде, то допомога у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту США, він сказав, що дасть якусь відповідь через декілька тижнів. Сьогодні або днями ми будемо говорити з президентом СШа та уточнимо ці питання", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також відповів, чи Україна погодиться на територіальні поступки в обмін на мир.

 Також стало відомо, що Дональд Трамп може взяти участь у зустрічі "Коаліції рішучих" в онлайн форматі.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації