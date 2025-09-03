Чи готова Україна віддати Донбас - заява Зеленського

Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи готова Україна до обміну територіями. Він заявив, що Україна не даватиме російському диктатору Володимиру Путіну подібних подарунків.

Про це глава української держави сказав під час виступу в Данії.

Україна не даруватиме Путіну подарунки, — Зеленський

Зеленський заявив, що для когось — це просто територія, однак для людей — це їхнє життя, їхня Конституція. І українці повернуться на ці землі. Президент додав, що це потужна частина української лінії оборони.

"Протягом чотирьох років Путін не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу. Якщо він піде далі — йому будуть потрібні роки, він має "покласти" там мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки", — заявив він.

Нагадаємо, також Зеленський анонсував розмову з американським президентом Дональдом Трампом.

Також ми писали, що український лідер домовився про додаткову систему протиповітряної оборони від північних країн і Балтії.