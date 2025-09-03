Відео
Головна Новини дня Зеленський домовився про додаткову систему ППО — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 16:16
ППО для України — Зеленський домовився про додаткову систему
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен. Фото: REUTERS

Президент Володимир Зеленський домовився про додаткову систему протиповітряної оборони від північних країн і Балтії. Україні потрібно пережити цю зиму.

Про це повідомила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з Володимиром Зеленським 3 вересня. 

Додаткова система ППО для України

Зеленський домовився про додаткову систему ППО від північних країн і Балтії. За його словами, це рятує життя багатьох українців від постійних атак РФ. 

"Говорили про посилення ППО України, адже це безпосередньо рятує життя. І разом з партнерами з нордичних країн та з Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і захист напередодні зими", — наголосив президент.

Він додав, що Україні необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захистити себе. Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що зима вбивати українців там, куди не дотягуються його війська. 

Нагадаємо, раніше Зеленський різко висловився про вихід ЗСУ з Донбасу. За його словами, немає гарантій, що російський диктатор Володимир Путін не буде продовжувати війни. 

Крім того, він наголосив, що Україна не готова до обміну територіями і не даватиме Путіну подібних подарунків.

Володимир Зеленський Данія військова допомога ППО війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
