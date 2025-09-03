Видео
Главная Новости дня Зеленский договорился о дополнительной системе ПВО — детали

Зеленский договорился о дополнительной системе ПВО — детали

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 16:16
ПВО для Украины — Зеленский договорился о дополнительной системе
Владимир Зеленский и Метте Фредериксен. Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский договорился о дополнительной системе противовоздушной обороны от северных стран и Балтии. Украине нужно пережить эту зиму.

Об этом сообщила премьер Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским 3 сентября.

Читайте также:

Дополнительная система ПВО для Украины

Зеленский договорился о дополнительной системе ПВО от северных стран и Балтии. По его словам, это спасает жизни многих украинцев от постоянных атак РФ.

"Говорили об усилении ПВО Украины, ведь это непосредственно спасает жизни. И вместе с партнерами из нордических стран и из Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему и защиту накануне зимы", — подчеркнул президент.

Он добавил, что Украине необходимо иметь достаточно возможностей для того, чтобы защитить себя. Российский диктатор Владимир Путин надеется, что зима будет убивать украинцев там, куда не дотягиваются его войска.

Напомним, ранее Зеленский резко высказался о выходе ВСУ с Донбасса. По его словам, нет гарантий, что российский диктатор Владимир Путин не будет продолжать войны.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина не готова к обмену территориями и не будет давать Путину подобных подарков.

Владимир Зеленский Дания военная помощь ПВО война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
