Готова ли Украина отдать Донбасс - заявление Зеленского

Мэтте Фредериксен и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, готова ли Украина к обмену территориями. Он заявил, что Украина не будет давать российскому диктатору Владимиру Путину подобных подарков.

Об этом глава украинского государства сказал во время выступления в Дании.

Реклама

Читайте также:

Украина не будет дарить Путину подарки, — Зеленский

Зеленский заявил, что для кого-то — это просто территория, однако для людей — это их жизнь, их Конституция. И украинцы вернутся на эти земли. Президент добавил, что это мощная часть украинской линии обороны.

"В течение четырех лет Путин не смог оккупировать даже 30% Донбасса. Если он пойдет дальше — ему потребуются годы, он должен "положить" там миллионы солдат. Именно поэтому мы не будем давать ему подобные подарки", — заявил он.

Напомним, также Зеленский анонсировал разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Также мы писали, что украинский лидер договорился о дополнительной системе противовоздушной обороны от северных стран и Балтии.