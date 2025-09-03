Видео
Главная Новости дня Зеленский анонсировал разговор с Трампом — о чем будут говорить

Дата публикации 3 сентября 2025 16:27
Зеленский и Трамп проведут разговор — о чем будут говорить
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры должны обсудить новые санкции против РФ и усиление украинской ПВО уже в ближайшие дни.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Дании в среду, 3 сентября.

Зеленский и Трамп должны провести разговор

Украинский президент отметил, что для Украины важна поддержка Соединенных Штатов во время войны. В частности, американские партнеры пообещали оказать помощь в усилении украинской системы ПВО.

"Нам нужны США на нашей стороне в этот очень важный этап войны. В течение всех этих атак мы нуждаемся в системах ПВО, а наибольшее количество Patriot есть в США. Наши семьи, дети ежедневно подвергают опасности и нам необходима противовоздушная оборона. Мы говорили о еще 10 дополнительных Patriot с производственными мощностями и США это поддержали", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства сообщил, что они с Трампом договорились о дальнейших шагах к приближению переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы говорили с президентом Трампом, что за счет давления со стороны США он может заставить Путина перейти к дипломатическому формату, чтобы диалог велся не оружием. Если этого не будет, то помощь в виде санкций. Эти сигналы мы передали президенту США, он сказал, что даст какой-то ответ через несколько недель. Сегодня или на днях мы будем говорить с президентом США и уточним эти вопросы", — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский также ответил, согласится ли Украина на территориальные уступки в обмен на мир.

Также стало известно, что Дональд Трамп может принять участие во встрече "Коалиции решительных" в онлайн формате.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
