Главная Новости дня Трамп может присоединиться к встрече "Коалиции желающих"

Трамп может присоединиться к встрече "Коалиции желающих"

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 16:26
Встреча коалиции желающих – на встречу 4 сентября хотят пригласить Трампа
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Страны, которые участвуют во встрече так называемой "Коалиции решительных" в поддержку Украины, рассматривают возможность пригласить президента США Дональда Трампа принять участие в следующем заседании. Оно состоится уже завтра, 4 сентября, в Париже.

Об этом заявил представитель правительства Германии Стефан Корнелиус, передает Sky News.

Участие Трампа в "Коалиции желающих" — что известно

Однако официального подтверждения от Белого дома еще нет.

"Я не могу ничего предсказать, но есть обсуждение по привлечению президента США", — сказал он.

Отмечается, что завтрашняя встреча будет иметь гибридный формат, то есть некоторые участники будут присутствовать лично, а другие — через видеозвонок.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания готовит новый формат поддержки Украины.

Также мы писали, что Трамп сделал интригующее заявление относительно войны в Украине. Во время общения с журналистами американский президент намекнул на то, что получил новую "интересную" информацию после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

США Дональд Трамп Париж война в Украине Коалиция желающих
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
