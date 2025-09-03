Встреча коалиции желающих – на встречу 4 сентября хотят пригласить Трампа

Трамп может присоединиться к встрече "Коалиции желающих"
Страны, которые участвуют во встрече так называемой "Коалиции решительных" в поддержку Украины, рассматривают возможность пригласить президента США Дональда Трампа принять участие в следующем заседании. Оно состоится уже завтра, 4 сентября, в Париже.
Об этом заявил представитель правительства Германии Стефан Корнелиус, передает Sky News.
Участие Трампа в "Коалиции желающих" — что известно
Однако официального подтверждения от Белого дома еще нет.
"Я не могу ничего предсказать, но есть обсуждение по привлечению президента США", — сказал он.
Отмечается, что завтрашняя встреча будет иметь гибридный формат, то есть некоторые участники будут присутствовать лично, а другие — через видеозвонок.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания готовит новый формат поддержки Украины.
Также мы писали, что Трамп сделал интригующее заявление относительно войны в Украине. Во время общения с журналистами американский президент намекнул на то, что получил новую "интересную" информацию после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
