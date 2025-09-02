Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине в прямом эфире

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп сделал интригующее заявление относительно войны в Украине. Лидер США пообещал в ближайшие дни рассекретить "интересные вещи".

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме во вторник, 2 сентября.

Во время общения с журналистами американский президент намекнул на то, что получил новую "интересную" информацию после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе.

"Я узнал кое-что, что будет очень интересным. Думаю, что через несколько дней вы об этом узнаете", — сказал Трамп.

Отметим, что перед брифингом президент США заявил, что разочарован действиями Путина на фоне усиления атак Украины со стороны России.

Кроме того, Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору серьезными последствиями, если он откажется от переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.