Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине

Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 22:18
Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине в прямом эфире
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп сделал интригующее заявление относительно войны в Украине. Лидер США пообещал в ближайшие дни рассекретить "интересные вещи".

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме во вторник, 2 сентября.

Реклама
Читайте также:

Трамп анонсировал раскрыть новые детали о войне в Украине

Во время общения с журналистами американский президент намекнул на то, что получил новую "интересную" информацию после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе.

"Я узнал кое-что, что будет очень интересным. Думаю, что через несколько дней вы об этом узнаете", — сказал Трамп.

Отметим, что перед брифингом президент США заявил, что разочарован действиями Путина на фоне усиления атак Украины со стороны России.

Кроме того, Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору серьезными последствиями, если он откажется от переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

россия США Дональд Трамп Украина война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации