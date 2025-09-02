РФ усилила атаки по Украине на фоне переговоров — Дональд Трамп сделал заявление

Трамп сделал заявление на фоне усиления ударов РФ по Украине
Президент США Дональд Трамп сделал заявление на фоне усиления ударов РФ по Украине. Глава Белого дома разочарован действиями российского диктатора Владимира Путина.
Об этом президент США заявил в телефонном интервью американскому политтехнологу Скотт Дженнингсу во вторник, 2 сентября.
Трамп разочарован поведением Путина
В своем обращении президент США в очередной раз сказал о том, что действия главы Кремля разочаровали его. По словам Трампа, несмотря на "хорошие" разговоры с Путиным, российская сторона не делает шагов к миру, а лишь наоборот усиливает агрессию.
"Тысячи людей гибнут. Это не американцы, которые погибают, а россияне и украинцы, и их тысячи. Это война, которая не имеет смысла, и она бы никогда не началась, если бы я был президентом... Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован президентом Путиным", — сказал Трамп.
Он также отметил, что еженедельно война в Украине уносит около семи тысяч жизней, поэтому США стремится сделать все возможное для урегулирования конфликта.
"Я могу это сказать, и мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это вопрос помощи людям жить. Каждую неделю погибает семь тысяч человек, в основном солдаты. Если я могу помочь это остановить, я считаю, что это мой долг", — добавил Трамп.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на усиление атак со стороны РФ и пообещал дать на них ответ.
Также министр финансов США Скотт Бессент назвал "отвратительными" бомбардировки Украины россиянами после переговоров.
Читайте Новини.LIVE!