Главная Новости дня Трамп сделал заявление на фоне усиления ударов РФ по Украине

Трамп сделал заявление на фоне усиления ударов РФ по Украине

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 20:56
РФ усилила атаки по Украине на фоне переговоров — Дональд Трамп сделал заявление
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал заявление на фоне усиления ударов РФ по Украине. Глава Белого дома разочарован действиями российского диктатора Владимира Путина.

Об этом президент США заявил в телефонном интервью американскому политтехнологу Скотт Дженнингсу во вторник, 2 сентября.

Читайте также:

Трамп разочарован поведением Путина

В своем обращении президент США в очередной раз сказал о том, что действия главы Кремля разочаровали его. По словам Трампа, несмотря на "хорошие" разговоры с Путиным, российская сторона не делает шагов к миру, а лишь наоборот усиливает агрессию.

"Тысячи людей гибнут. Это не американцы, которые погибают, а россияне и украинцы, и их тысячи. Это война, которая не имеет смысла, и она бы никогда не началась, если бы я был президентом... Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован президентом Путиным", — сказал Трамп.

Он также отметил, что еженедельно война в Украине уносит около семи тысяч жизней, поэтому США стремится сделать все возможное для урегулирования конфликта.

"Я могу это сказать, и мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это вопрос помощи людям жить. Каждую неделю погибает семь тысяч человек, в основном солдаты. Если я могу помочь это остановить, я считаю, что это мой долг", — добавил Трамп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на усиление атак со стороны РФ и пообещал дать на них ответ.

Также министр финансов США Скотт Бессент назвал "отвратительными" бомбардировки Украины россиянами после переговоров.

