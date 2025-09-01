Видео
Главная Новости дня Путин отвратительно усилил удары по Украине, — заявление Бессета

Путин отвратительно усилил удары по Украине, — заявление Бессета

Дата публикации 1 сентября 2025 23:43
Бессет прокомментировал тактику Путина после встречи с Трампом
Скотт Бессент. Фото: Reuters

После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась в Анкоридже 15 августа, россияне усилили ракетно-дроновые удары по Украине. На этой неделе президент США рассмотрит все возможные варианты в отношении РФ.

Об этом в интервью Fox News в понедельник, 1 сентября, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Читайте также:

Как министр финансов США комментирует действия Путина

Скотт Бессент отметил, что Путин не выполнил того, что обещал во время встречи в Антокоридже.

"Сделал противоположное тому, что обещал... Фактически он мерзким, отвратительным способом усилил бомбардировки", — отметил министр финансов США.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что не будет отправлять американские войска в Украину. В то же время он выступил за гарантии безопасности.

Также мы сообщали, что Трамп выразил недовольство из-за обстрела Киева 28 августа. В результате той атаки погибли более двух десятков человек.

США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Скотт Бессент
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
