Бессет прокомментировал тактику Путина после встречи с Трампом

Скотт Бессент. Фото: Reuters

После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась в Анкоридже 15 августа, россияне усилили ракетно-дроновые удары по Украине. На этой неделе президент США рассмотрит все возможные варианты в отношении РФ.

Об этом в интервью Fox News в понедельник, 1 сентября, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Как министр финансов США комментирует действия Путина

Скотт Бессент отметил, что Путин не выполнил того, что обещал во время встречи в Антокоридже.

"Сделал противоположное тому, что обещал... Фактически он мерзким, отвратительным способом усилил бомбардировки", — отметил министр финансов США.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что не будет отправлять американские войска в Украину. В то же время он выступил за гарантии безопасности.

Также мы сообщали, что Трамп выразил недовольство из-за обстрела Киева 28 августа. В результате той атаки погибли более двух десятков человек.