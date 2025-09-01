Бессет прокоментував тактику Путіна після зустрічі з Трампом

Путін огидно посилив удари по Україні, — заява Бессета
Після зустрічі Володимира Путіна й Дональда Трампа, яка відбулася в Анкориджі 15 серпня, росіяни посилили ракетно-дронові удари по Україні. Цього тижня президент США розгляне всі можливі варіанти щодо РФ.
Про це в інтерв'ю Fox News у понеділок, 1 вересня, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Як міністр фінансів США коментує дії Путіна
Скотт Бессент зазначив, що Путін не виконав того, що обіцяв під час зустрічі в Антокориджі.
"Зробив протилежне тому, що обіцяв... Фактично він у мерзеннний, огидний спосіб посилив бомбардування", — зазначив міністр фінансів США.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що не відправлятиме американські війська в Україну. Водночас він виступив за гарантії безпеки.
Також ми повідомляли, що Трамп висловив невдоволення через обстріл Києва 28 серпня. Унаслідок тієї атаки загинули понад два десятки людей.
Читайте Новини.LIVE!