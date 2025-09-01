Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін огидно посилив удари по Україні, — заява Бессета

Путін огидно посилив удари по Україні, — заява Бессета

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 23:43
Бессет прокоментував тактику Путіна після зустрічі з Трампом
Скотт Бессент. Фото: Reuters

Після зустрічі Володимира Путіна й Дональда Трампа, яка відбулася в Анкориджі 15 серпня, росіяни посилили ракетно-дронові удари по Україні. Цього тижня президент США розгляне всі можливі варіанти щодо РФ.

Про це в інтерв'ю Fox News у понеділок, 1 вересня, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Реклама
Читайте також:

Як міністр фінансів США коментує дії Путіна 

Скотт Бессент зазначив, що Путін не виконав того, що обіцяв під час зустрічі в Антокориджі. 

"Зробив протилежне тому, що обіцяв... Фактично він у мерзеннний, огидний спосіб посилив бомбардування", — зазначив міністр фінансів США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що не відправлятиме американські війська в Україну. Водночас він виступив за гарантії безпеки.

Також ми повідомляли, що Трамп висловив невдоволення через обстріл Києва 28 серпня. Унаслідок тієї атаки загинули понад два десятки людей.

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Скотт Бессент
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації