Бессет прокоментував тактику Путіна після зустрічі з Трампом

Скотт Бессент. Фото: Reuters

Після зустрічі Володимира Путіна й Дональда Трампа, яка відбулася в Анкориджі 15 серпня, росіяни посилили ракетно-дронові удари по Україні. Цього тижня президент США розгляне всі можливі варіанти щодо РФ.

Про це в інтерв'ю Fox News у понеділок, 1 вересня, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Як міністр фінансів США коментує дії Путіна

Скотт Бессент зазначив, що Путін не виконав того, що обіцяв під час зустрічі в Антокориджі.

"Зробив протилежне тому, що обіцяв... Фактично він у мерзеннний, огидний спосіб посилив бомбардування", — зазначив міністр фінансів США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що не відправлятиме американські війська в Україну. Водночас він виступив за гарантії безпеки.

Також ми повідомляли, що Трамп висловив невдоволення через обстріл Києва 28 серпня. Унаслідок тієї атаки загинули понад два десятки людей.