Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки для України

Трамп зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 20:02
Трамп висловився щодо гарантій безпеки для України
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що не буде відправляти американські війська в Україну. Однак він виступив за гарантії безпеки.

Про це лідер США сказав в інтерв'ю The Daily Caller.

Реклама
Читайте також:

Трамп про гарантії безпеки для України

Президент США Дональд Трамп вкотре відкинув ідею відправлення американських військ в Україну. Однак він виступив за гарантії безпеки.

Лідер США наголосив, що зараз Європа почала фінансувати озброєння для України. За його словами, саме завдяки йому НАТО планує збільшити оборонні видатки з 2% до 5%.

"Ніхто не думав, що це можливо, і — платити... Ми не витрачаємо гроші на війну. Це велика різниця. От і підсумуйте. І, крім того, дивіться: я не думаю, що це можна владнати без певних гарантій безпеки. Але ми не будемо відправляти війська чи щось подібне. Якщо ми зможемо допомогти Європі — ми допоможемо. І вони там будуть", — зауважив очільник Білого дому.

Водночас він додав, що готовий посприяти тому, аби повномасштабна війна в Україні закінчилася, однак визнав, що це важко зробити.

"Ми говоримо про багато життів. Ми не говоримо про щось, що я розпочав. Я цю війну успадкував. І все, що я намагаюся зробити, — це загасити полум’я. Знаєте, я думав, що вже майже вирішив це питання. Я робив таке сім разів з іншими війнами. Я владнав конфлікти, які були складніші за цей, з огляду на те, що там не було шансів. Три з тих війн тривали понад 30 років, і я їх завершив. А ця війна — дуже важка. Це складна війна", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський пояснив, які країні необхідні гарантії безпеки.

Раніше глава держави назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України, серед яких санкції проти Росії.

Дональд Трамп військова допомога війна в Україні мирні переговори гарантії безпеки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації