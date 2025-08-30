Трамп висловився щодо гарантій безпеки для України

Трамп зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки для України
Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що не буде відправляти американські війська в Україну. Однак він виступив за гарантії безпеки.
Про це лідер США сказав в інтерв'ю The Daily Caller.
Трамп про гарантії безпеки для України
Лідер США наголосив, що зараз Європа почала фінансувати озброєння для України. За його словами, саме завдяки йому НАТО планує збільшити оборонні видатки з 2% до 5%.
"Ніхто не думав, що це можливо, і — платити... Ми не витрачаємо гроші на війну. Це велика різниця. От і підсумуйте. І, крім того, дивіться: я не думаю, що це можна владнати без певних гарантій безпеки. Але ми не будемо відправляти війська чи щось подібне. Якщо ми зможемо допомогти Європі — ми допоможемо. І вони там будуть", — зауважив очільник Білого дому.
Водночас він додав, що готовий посприяти тому, аби повномасштабна війна в Україні закінчилася, однак визнав, що це важко зробити.
"Ми говоримо про багато життів. Ми не говоримо про щось, що я розпочав. Я цю війну успадкував. І все, що я намагаюся зробити, — це загасити полум’я. Знаєте, я думав, що вже майже вирішив це питання. Я робив таке сім разів з іншими війнами. Я владнав конфлікти, які були складніші за цей, з огляду на те, що там не було шансів. Три з тих війн тривали понад 30 років, і я їх завершив. А ця війна — дуже важка. Це складна війна", — сказав Трамп.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський пояснив, які країні необхідні гарантії безпеки.
Раніше глава держави назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України, серед яких санкції проти Росії.
