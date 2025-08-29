Зеленський розповів, які повинні бути гарантії безпеки для України

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський пояснив, які Україна хоче гарантії безпеки. За його словами, вони повинні бути юридично закріплені. Крім того, країна хоче отримати гарантії від ключових країн Європи та Сполучених Штатів Америки.

Про це глава держави сказав на брифінгу у пʼятницю, 29 серпня.

Гарантії безпеки для України

Український лідер розповів, що наразі вже є окреслення базових речей щодо гарантій безпеки. Їх представлять союзникам.

За словами Зеленського, наступного тижня він планує обговорити це, а згодом зрозуміти, хто на що готовий.

"Що ми хочемо? Щоб ці гарантії безпеки від ключових країн Європи і від США були підтримані парламентами і Конгресом. Так, ми хочемо юридично зобовʼязуючі гарантії безпеки, ми не хочемо другого Будапештського меморандуму, ми не хочемо Мінські угоди. Ми хочемо серйозний документ", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що час, який лідер США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну, спливає вже 1 вересня.

Крім того, глава держави повідомив, які країни готові відправити свої війська до України.