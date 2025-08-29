Зеленський заявив, що Україна чекає від США кроків щодо РФ
Дата публікації: 29 серпня 2025 16:03
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає від Сполучених Штатів Америки якихось сильних кроків щодо Росії.
Про це український лідер заявив на брифінгу у пʼятницю, 29 серпня.
Кроки від США щодо Росії
Зеленський нагадав, що два тижні, які лідер США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну, спливають вже у понеділок, 1 вересня.
