Зеленський заявив, що Україна чекає від США кроків щодо РФ

Зеленський заявив, що Україна чекає від США кроків щодо РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 16:03
Зеленський заявив, що Україна чекає від США кроків щодо РФ
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає від Сполучених Штатів Америки якихось сильних кроків щодо Росії. 

Про це український лідер заявив на брифінгу у пʼятницю, 29 серпня.

Читайте також:

Кроки від США щодо Росії

Зеленський нагадав, що два тижні, які лідер США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну, спливають вже у понеділок, 1 вересня.

Новина доповнюється...

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
