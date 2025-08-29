Украина ждет шаги США по отношению к России — заявление Зеленского

Зеленский заявил, что Украина ждет от США шагов в отношении РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет от Соединенных Штатов Америки каких-то сильных шагов в отношении России.
Об этом украинский лидер заявил на брифинге в пятницу, 29 августа.
Шаги от США в отношении России
Зеленский напомнил, что две недели, которые лидер США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину, истекают уже в понедельник, 1 сентября.
По его словам, страна ждет американских шагов в сторону России. Он отметил, что США сами предложили встречу, а Украина согласилась.
"А Россия еще не согласилась. И тогда от президента Трампа прозвучало ок, мы готовы на две-три недели. Две недели будут уже в понедельник, и мы напомним всем об этом", — добавил Зеленский.
Напомним, глава государства заявил, что Путин никуда не денется от окончания войны против Украины.
Кроме того, Зеленский отметил, что Москва не готова к дипломатии, поэтому Путин показывает это ударами по Украине.
