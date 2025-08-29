Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил, что Украина ждет от США шагов в отношении РФ

Зеленский заявил, что Украина ждет от США шагов в отношении РФ

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 16:03
Украина ждет шаги США по отношению к России — заявление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет от Соединенных Штатов Америки каких-то сильных шагов в отношении России.

Об этом украинский лидер заявил на брифинге в пятницу, 29 августа.

Реклама
Читайте также:

Шаги от США в отношении России

Зеленский напомнил, что две недели, которые лидер США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину, истекают уже в понедельник, 1 сентября.

По его словам, страна ждет американских шагов в сторону России. Он отметил, что США сами предложили встречу, а Украина согласилась.

"А Россия еще не согласилась. И тогда от президента Трампа прозвучало ок, мы готовы на две-три недели. Две недели будут уже в понедельник, и мы напомним всем об этом",  — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства заявил, что Путин никуда не денется от окончания войны против Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что Москва не готова к дипломатии, поэтому Путин показывает это ударами по Украине.

Владимир Зеленский США война Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации