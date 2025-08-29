Украина ждет шаги США по отношению к России — заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет от Соединенных Штатов Америки каких-то сильных шагов в отношении России.

Об этом украинский лидер заявил на брифинге в пятницу, 29 августа.

Шаги от США в отношении России

Зеленский напомнил, что две недели, которые лидер США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину, истекают уже в понедельник, 1 сентября.

По его словам, страна ждет американских шагов в сторону России. Он отметил, что США сами предложили встречу, а Украина согласилась.

"А Россия еще не согласилась. И тогда от президента Трампа прозвучало ок, мы готовы на две-три недели. Две недели будут уже в понедельник, и мы напомним всем об этом", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства заявил, что Путин никуда не денется от окончания войны против Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что Москва не готова к дипломатии, поэтому Путин показывает это ударами по Украине.