Зеленский заявил о неготовности РФ к дипломатии

Зеленский заявил о неготовности РФ к дипломатии

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 15:41
Зеленский сделал заявление о неготовности РФ к дипломатии
Срочная новость

Зеленский завил, что Россия не готова к дипломатии.

Новость дополняется...

РФ демонстрирует неготовность к дипломатии своими ударами и убийствами наших гражданских людей, - Зеленский

 

"Мы срочно попытались собрать Совбез ООН. Я благодарю партнеров, мы собрали девять голосов. Нам удалось. Премьер-министр будет представлять Украину на Совбезе ООН относительно этих ударов по Украине", - отметил президент Украины.

Владимир Зеленский владимир путин война в Украине Россия мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
