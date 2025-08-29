Зеленский сделал заявление о неготовности РФ к дипломатии

Зеленский заявил о неготовности РФ к дипломатии
Дата публикации 29 августа 2025 15:41
Срочная новость
Зеленский завил, что Россия не готова к дипломатии.
РФ демонстрирует неготовность к дипломатии своими ударами и убийствами наших гражданских людей, - Зеленский
"Мы срочно попытались собрать Совбез ООН. Я благодарю партнеров, мы собрали девять голосов. Нам удалось. Премьер-министр будет представлять Украину на Совбезе ООН относительно этих ударов по Украине", - отметил президент Украины.
