Зеленский сделал заявление о неготовности РФ к дипломатии

Зеленский завил, что Россия не готова к дипломатии.

"Мы срочно попытались собрать Совбез ООН. Я благодарю партнеров, мы собрали девять голосов. Нам удалось. Премьер-министр будет представлять Украину на Совбезе ООН относительно этих ударов по Украине", - отметил президент Украины.