Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский сказал, что заставит Путина пойти на переговоры

Зеленский сказал, что заставит Путина пойти на переговоры

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 15:57
Мирные переговоры — что заставит Путина пойти на диалог
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, для того чтобы российский диктатор Владимир Путин сел за стол переговоров, нужно "сильное желание Америки".

Об этом Владимир Зеленский заявил во время брифинга 29 августа.

Реклама
Читайте также:

Что заставит Путина сесть за стол переговоров

"Нужно большое желание Америки, и Путин будет за столом переговоров", — заявил Зеленский.

При этом президент Украины отметил, что у России нет желания завершать войну. И россияне на уровне их руководства не хотят пока осознавать, что война приносит им серьезные убытки.

Также глава государства сказал, что РФ может предлагать новый уровень переговоров, чтобы затягивать встречи лидеров.

"Россияне хотят показать США, что они конструктивны, но это не так. В то же время они стремятся найти форматы отсрочки санкций", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что война закончится рано или поздно. По его словам, Путин от этого никуда не денется.

Также президент сказал, как можно восстановить границы Украины. Для этого существует два сценария.

Владимир Зеленский США владимир путин переговоры война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации