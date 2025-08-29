Мирные переговоры — что заставит Путина пойти на диалог

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, для того чтобы российский диктатор Владимир Путин сел за стол переговоров, нужно "сильное желание Америки".

Об этом Владимир Зеленский заявил во время брифинга 29 августа.

"Нужно большое желание Америки, и Путин будет за столом переговоров", — заявил Зеленский.

При этом президент Украины отметил, что у России нет желания завершать войну. И россияне на уровне их руководства не хотят пока осознавать, что война приносит им серьезные убытки.

Также глава государства сказал, что РФ может предлагать новый уровень переговоров, чтобы затягивать встречи лидеров.

"Россияне хотят показать США, что они конструктивны, но это не так. В то же время они стремятся найти форматы отсрочки санкций", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что война закончится рано или поздно. По его словам, Путин от этого никуда не денется.

Также президент сказал, как можно восстановить границы Украины. Для этого существует два сценария.