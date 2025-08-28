Зеленский призвал мир к санкциям против РФ после обстрела Киева

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В Киеве в течение всего дня продолжались спасательные работы на нескольких локациях, где разбирали завалы после одного из крупнейших ударов России по столице. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки применили почти 600 дронов и 31 ракету, среди которых были и баллистические.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о массированном ударе по Киеву

По состоянию на это время известно о 19 погибших в Киеве, среди которых четыре ребенка. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.

Зеленский подчеркнул, что цели России не изменились. Они продолжают атаковать не только украинские города и громады, но и вообще в мире тех, кто стремится к миру. По его словам, удары по Украине — это также удар по Европе и по глобальным субъектам, включая отдельных политических лидеров.

Президент напомнил, что даже в Вашингтоне слышали о якобы готовности Путина к завершению войны и переговорах на высшем уровне, однако вместо реальных шагов к миру он выбирает баллистические удары, убивая гражданских, в том числе детей.

"Нужен четкий ответ мира на это зло. Нужны сильные шаги, санкции и тарифы на тех, кто спонсирует эту войну", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, после ночных обстрелов Киева количество погибших возросло до 19. Среди них четверо детей.

Атака РФ на Украину в ночь на 28 августа стала второй по масштабу с начала войны. Враг выпустил 629 целей, нанося удары по разным регионам страны.