Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Атака РФ на Україну стала другою за масштабом від початку війни

Атака РФ на Україну стала другою за масштабом від початку війни

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 17:50
Атака РФ визнана другою за масштабом з початку війни
Наслідки обстрілів РФ. Фото: допис Зеленського у Telegram

Остання нічна атака Росії проти України стала другою за масштабами від початку повномасштабної війни. Ворог випустив сотні дронів та десятки ракет, завдаючи ударів по різних регіонах країни.

Про це повідомляє Sky News.

Реклама
Читайте також:

Масштабний удар та порівняння з липневим нальотом

За даними видання, у нічній атаці Росія використала 598 ударних безпілотників та 31 ракету. Це робить обстріл одним із найпотужніших за час повномасштабної агресії проти України. Він поступається лише рекордному нальоту 9 липня, коли було випущено 741 засіб повітряного нападу.

Реклама
Атака РФ на Україну стала другою за масштабом від початку війни - фото 1
Порівняльний аналіз обстрілів. Фото: Sky News

За останні кілька місяців Росія кілька разів била власний рекорд за кількістю ракет і безпілотників, запущених за одну ніч, зазначає Sky News.

У матеріалі підкреслюється, що наймасштабніші повітряні атаки Росії відбулися саме з кінця червня 2025 року. Це свідчить про систематичне посилення тиску на українські міста та інфраструктуру. При цьому загроза повторних масованих обстрілів залишається надзвичайно високою.

Реклама

Нагадаємо, що під час нічної атаки Росії 28 серпня у Києві було пошкоджено будівлю Британської ради. Через цей інцидент Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало на розмову російського посла Андрія Келіна.

Раніше ми також інформували, що внаслідок масованого обстрілу Києва тієї ж ночі значних руйнувань зазнав житловий комплекс "Чикаго".

безпілотники обстріли Росія атака ракетний удар
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації