Атака РФ визнана другою за масштабом з початку війни

Наслідки обстрілів РФ. Фото: допис Зеленського у Telegram

Остання нічна атака Росії проти України стала другою за масштабами від початку повномасштабної війни. Ворог випустив сотні дронів та десятки ракет, завдаючи ударів по різних регіонах країни.

Про це повідомляє Sky News.

Масштабний удар та порівняння з липневим нальотом

За даними видання, у нічній атаці Росія використала 598 ударних безпілотників та 31 ракету. Це робить обстріл одним із найпотужніших за час повномасштабної агресії проти України. Він поступається лише рекордному нальоту 9 липня, коли було випущено 741 засіб повітряного нападу.

Порівняльний аналіз обстрілів. Фото: Sky News

За останні кілька місяців Росія кілька разів била власний рекорд за кількістю ракет і безпілотників, запущених за одну ніч, зазначає Sky News.

У матеріалі підкреслюється, що наймасштабніші повітряні атаки Росії відбулися саме з кінця червня 2025 року. Це свідчить про систематичне посилення тиску на українські міста та інфраструктуру. При цьому загроза повторних масованих обстрілів залишається надзвичайно високою.

Нагадаємо, що під час нічної атаки Росії 28 серпня у Києві було пошкоджено будівлю Британської ради. Через цей інцидент Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало на розмову російського посла Андрія Келіна.

Раніше ми також інформували, що внаслідок масованого обстрілу Києва тієї ж ночі значних руйнувань зазнав житловий комплекс "Чикаго".