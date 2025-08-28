Відео
Головна Новини дня Через атаку на Київ посла РФ викликали на "килим" до Британії

Через атаку на Київ посла РФ викликали на "килим" до Британії

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 17:09
Російського посла викликали на "килим" до Британії
Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін. Фото: Посольство Россії у Великій Британії

У ніч на четвер, 28 серпня, російські війська завдали удару по Києву, внаслідок чого пошкодження отримала будівля Британської ради. Через це російського посла у Великій Британії Андрія Келіна викликали до Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє видання ВВС.

Російського посла викликали на "килим" до Британії

Причиною виклику стали серйозні руйнування будівлі Британської ради в Києві, що виникли після нічних атак.

Очікується, що Келін проведе зустріч із представниками МЗС, але не з міністром чи його заступниками.

Нагадаємо, що кореспонденти Новини.LIVE показали, як російські пошкодили офіс Британської Ради (British Council).

Також Європейський Союз відреагував на останній ракетний обстріл Києва, під час якого постраждала будівля Представництва ЄС в Україні. Відповідно до рішення керівництва Союзу, тимчасовий повірений у справах Росії при ЄС буде викликаний до Брюсселя для надання пояснень щодо інциденту.

Київ обстріли Велика Британія війна руйнування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
