Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЄС викликав на килим посланця РФ у Брюсселі через удар по Києву

ЄС викликав на килим посланця РФ у Брюсселі через удар по Києву

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 15:05
Реакція ЄС на обстріл Києва 28 серпня - що відомо
Кая Каллас. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Європейський Союз рішуче відреагував на останній ракетний обстріл Києва, під час якого постраждала будівля Представництва ЄС в Україні. Відповідно до рішення керівництва Союзу, тимчасовий повірений у справах Росії при ЄС буде викликаний до Брюсселя для надання пояснень щодо інциденту.

Про це верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас повідомила у мережі Х.

Реклама
Читайте також:
ЄС викликав на килим посланця РФ у Брюсселі через удар по Києву - фото 1
Пост Каї Каллас. Фото: скриншот

Реакція ЄС на обстріл Києва

"Я щойно спілкувалася зі своїми колегами в Представництві ЄС у Києві після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна ставати мішенню", — написала вона.

Кая Каллас додала, що у відповідь на напад ЄС викликає російського посланця в Брюсселі для пояснень. Це черговий сигнал Союзу про неприпустимість ударів по дипломатичних об’єктах.

Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС найближчим часом планує ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії та розглянути варіанти ефективного використання заморожених російських активів через обстріл Києва у четвер, 28 серпня. Це важливо для підтримки України у військовій сфері та відновленні країни.

Варто зазначити, що внаслідок обстрілу Києва у ніч на 28 серпня вже відомо про 16 загиблих, серед яких діти. У Дарницькому районі столиці стриває пошуково-рятувальна операція

обстріли ЄС війна в Україні Кая Каллас Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації