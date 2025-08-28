Реакція ЄС на обстріл Києва 28 серпня - що відомо

Кая Каллас. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Європейський Союз рішуче відреагував на останній ракетний обстріл Києва, під час якого постраждала будівля Представництва ЄС в Україні. Відповідно до рішення керівництва Союзу, тимчасовий повірений у справах Росії при ЄС буде викликаний до Брюсселя для надання пояснень щодо інциденту.

Про це верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас повідомила у мережі Х.

Пост Каї Каллас. Фото: скриншот

Реакція ЄС на обстріл Києва

"Я щойно спілкувалася зі своїми колегами в Представництві ЄС у Києві після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна ставати мішенню", — написала вона.

Кая Каллас додала, що у відповідь на напад ЄС викликає російського посланця в Брюсселі для пояснень. Це черговий сигнал Союзу про неприпустимість ударів по дипломатичних об’єктах.

Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС найближчим часом планує ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії та розглянути варіанти ефективного використання заморожених російських активів через обстріл Києва у четвер, 28 серпня. Це важливо для підтримки України у військовій сфері та відновленні країни.

Варто зазначити, що внаслідок обстрілу Києва у ніч на 28 серпня вже відомо про 16 загиблих, серед яких діти. У Дарницькому районі столиці стриває пошуково-рятувальна операція