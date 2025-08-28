Відео
Головна Новини дня Фон дер Ляєн після атаки на Київ анонсувала нові санкції проти РФ

Фон дер Ляєн після атаки на Київ анонсувала нові санкції проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 14:34
Обстріл Києва 28 серпня - Урсула фон дер Ляєн анонсувала нові санкції проти РФ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

ЄС найближчим часом планує ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії та розглянути варіанти ефективного використання заморожених російських активів. Це важливо для підтримки України у військовій сфері та відновленні країни.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у екстреній заяві 28 серпня в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Читайте також:

Що відомо про санкції проти РФ

Фон дер Ляєн зробила термінову заяву після нічного бомбардування Києва російською авіацією.

"Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня", — заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що саме через це "ми продовжуємо чинити на Росію максимальний тиск".

"Це означає посилення нашого режиму санкцій. Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій", — наголосила президентка Єврокомісії.

Також Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС просуває роботу над замороженими російськими активами, щоб сприяти обороні та відновленню України.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва у ніч на 28 серпня вже відомо про 16 загиблих, серед яких діти. У Дарницькому районі столиці стриває пошуково-рятувальна операція.

А також стало відомо, що під час нічної атаки армія РФ поцілила у депо "Нової пошти".

санкції проти Росії обстріли Урсула фон дер Ляєн ЄС Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
