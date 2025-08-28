Видео
Главная Новости дня Фон дер Ляйен после атаки на Киев анонсировала санкции против РФ

Фон дер Ляйен после атаки на Киев анонсировала санкции против РФ

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 14:34
Обстрел Киева 28 августа - Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против РФ
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

ЕС в ближайшее время планирует принять 19-й пакет санкций против России и рассмотреть варианты эффективного использования замороженных российских активов. Это важно для поддержки Украины в военной сфере и восстановлении страны.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в экстренном заявлении 28 августа в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Читайте также:

Что известно о санкциях против РФ

Фон дер Ляйен сделала срочное заявление после ночной бомбардировки Киева российской авиацией.

"Я возмущена атакой на Киев, которая также задела наши офисы. Это была самая смертоносная ракетная атака на столицу с июля", — заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что именно поэтому "мы продолжаем оказывать на Россию максимальное давление".

"Это означает усиление нашего режима санкций. Вскоре мы представим наш 19-й пакет жестких санкций", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Также Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС продвигает работу над замороженными российскими активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины.

Напомним, в результате обстрела Киева в ночь на 28 августа уже известно о 16 погибших, среди которых дети. В Дарницком районе столицы продолжается поисково-спасательная операция.

А также стало известно, что во время ночной атаки армия РФ попала в депо "Новой почты".

