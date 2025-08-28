Реакция ЕС на обстрел Киева 28 августа - что известно

Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Европейский Союз решительно отреагировал на последний ракетный обстрел Киева, во время которого пострадало здание Представительства ЕС в Украине. В соответствии с решением руководства Союза, временный поверенный в делах России при ЕС будет вызван в Брюссель для дачи объяснений относительно инцидента.

Об этом верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас сообщила в сети Х.

Пост Кайи Каллас. Фото: скриншот

Реакция ЕС на обстрел Киева

"Я только что общалась со своими коллегами в Представительстве ЕС в Киеве после того, как наше здание было повреждено российским ударом. Ваша решимость продолжать поддерживать Украину придает нам сил. Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться мишенью", — написала она.

Кая Каллас добавила, что в ответ на нападение ЕС вызывает российского посланника в Брюсселе для объяснений. Это очередной сигнал Союза о недопустимости ударов по дипломатическим объектам.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ближайшее время планирует принять 19-й пакет санкций против России и рассмотреть варианты эффективного использования замороженных российских активов из-за обстрела Киева в четверг, 28 августа. Это важно для поддержки Украины в военной сфере и восстановлении страны.

Стоит отметить, что в результате обстрела Киева в ночь на 28 августа уже известно о 16 погибших, среди которых дети. В Дарницком районе столицы продолжается поисково-спасательная операция