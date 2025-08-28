Видео
Главная Новости дня Из-за атаки на Киев посла РФ вызвали на "ковер" в Британию

Из-за атаки на Киев посла РФ вызвали на "ковер" в Британию

Дата публикации 28 августа 2025 17:09
Российского посла вызвали на "ковер" в Британию
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Фото: Посольство России в Великобритании

В ночь на четверг, 28 августа, российские войска нанесли удар по Киеву, в результате чего повреждения получило здание Британского совета. Из-за этого российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает издание ВВС.

Читайте также:

Российского посла вызвали на "ковер" в Британию

Причиной вызова стали серьезные разрушения здания Британского совета в Киеве, возникшие после ночных атак.

Ожидается, что Келин проведет встречу с представителями МИД, но не с министром или его заместителями.

Напомним, что корреспонденты Новини.LIVE показали, как русские повредили офис Британского Совета (British Council).

Также Европейский Союз отреагировал на последний ракетный обстрел Киева, во время которого пострадало здание Представительства ЕС в Украине. В соответствии с решением руководства Союза временный поверенный в делах России при ЕС будет вызван в Брюссель для дачи объяснений относительно инцидента.

Киев обстрелы Великобритания війна разрушения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
