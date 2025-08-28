МЗС закликало Захід надати Україні далекобійну зброю

Наслідки атаки РФ. Фото: допис Зеленського у Telegram

Після масованої нічної атаки Росії на Київ та інші міста України Міністерство закордонних справ звернулося до партнерів із вимогою надати далекобійну зброю. У відомстві наголосили, що лише посилення оборонних можливостей України може зупинити російський терор і врятувати життя мирних громадян.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Масований удар Росії та реакція України

У МЗС повідомили, що серед застосованого арсеналу було 598 дронів-камікадзе Shahed, а також балістичні та крилаті ракети різних типів, зокрема "Кинджал", "Іскандер-М" і Х-101. Внаслідок удару зруйновано житлові будинки, а серед загиблих маленька дівчинка, якій ще не виповнилося трьох років. Дипломати наголосили, що вбивство дітей є найтяжчим злочином, який потребує максимально жорсткого покарання.

Допис МЗС у Facebook. Фото: скриншот

"Загибель та поранення дітей є найтяжчим злочином, який вимагає максимально суворого покарання. Міжнародна спільнота не може залишатися мовчазним свідком вбивства дітей російськими злочинцями. Кожна країна, кожен лідер, кожна міжнародна організація мають рішуче відреагувати на це варварство принциповою публічною позицією та конкретними діями", — йдеться у заяві МЗС.

МЗС України наголошує на необхідності термінового посилення оборонних спроможностей держави. Дипломати закликають партнерів надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту неба, а також далекобійні засоби ураження, які дозволять знищувати російські військові об’єкти, з яких здійснюються атаки. Окремо підкреслюється потреба у нових пакетах військової допомоги.

"Черговий масований терористичний обстріл України засвідчує, що Російська Федерація повністю нехтує зусиллями світової спільноти щодо відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. Росія — це держава-терорист, і ми закликаємо усі держави та міжнародні організації чітко фіксувати цей статус", — наголосили у МЗС.

Також у відомстві наполягають на посиленні тиску на Російську Федерацію. Йдеться про запровадження нових потужних санкцій, серед яких якнайшвидше ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС, повне відключення РФ від міжнародних фінансових систем і обмеження щодо "тіньового флоту" нафтотанкерів. Крім того, Україна пропонує застосувати високі тарифи, які вдарять по російській воєнній економіці, а також розширити персональні санкції проти політичного та військового керівництва РФ, щоб унеможливити обходження вже чинних обмежень.

Нагадаємо, що в ніч на 28 серпня російська атака по столиці призвела до пошкодження будівлі Британської ради в Києві. Через це Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало російського посла Андрія Келіна для пояснень.

Раніше ми також інформували, що внаслідок масованого обстрілу Києва тієї ж ночі постраждав житловий комплекс "Чикаго".