Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У МЗС закликали Захід дати далекобійну зброю після атаки на Київ

У МЗС закликали Захід дати далекобійну зброю після атаки на Київ

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 17:25
МЗС закликало Захід надати Україні далекобійну зброю
Наслідки атаки РФ. Фото: допис Зеленського у Telegram

Після масованої нічної атаки Росії на Київ та інші міста України Міністерство закордонних справ звернулося до партнерів із вимогою надати далекобійну зброю. У відомстві наголосили, що лише посилення оборонних можливостей України може зупинити російський терор і врятувати життя мирних громадян.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Реклама
Читайте також:

Масований удар Росії та реакція України

У МЗС повідомили, що серед застосованого арсеналу було 598 дронів-камікадзе Shahed, а також балістичні та крилаті ракети різних типів, зокрема "Кинджал", "Іскандер-М" і Х-101. Внаслідок удару зруйновано житлові будинки, а серед загиблих маленька дівчинка, якій ще не виповнилося трьох років. Дипломати наголосили, що вбивство дітей є найтяжчим злочином, який потребує максимально жорсткого покарання.

У МЗС закликали Захід дати далекобійну зброю після атаки на Київ - фото 1
Допис МЗС у Facebook. Фото: скриншот

"Загибель та поранення дітей є найтяжчим злочином, який вимагає максимально суворого покарання. Міжнародна спільнота не може залишатися мовчазним свідком вбивства дітей російськими злочинцями. Кожна країна, кожен лідер, кожна міжнародна організація мають рішуче відреагувати на це варварство принциповою публічною позицією та конкретними діями", — йдеться у заяві МЗС.

МЗС України наголошує на необхідності термінового посилення оборонних спроможностей держави. Дипломати закликають партнерів надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту неба, а також далекобійні засоби ураження, які дозволять знищувати російські військові об’єкти, з яких здійснюються атаки. Окремо підкреслюється потреба у нових пакетах військової допомоги.

"Черговий масований терористичний обстріл України засвідчує, що Російська Федерація повністю нехтує зусиллями світової спільноти щодо відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. Росія — це держава-терорист, і ми закликаємо усі держави та міжнародні організації чітко фіксувати цей статус", — наголосили у МЗС.

Також у відомстві наполягають на посиленні тиску на Російську Федерацію. Йдеться про запровадження нових потужних санкцій, серед яких якнайшвидше ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС, повне відключення РФ від міжнародних фінансових систем і обмеження щодо "тіньового флоту" нафтотанкерів. Крім того, Україна пропонує застосувати високі тарифи, які вдарять по російській воєнній економіці, а також розширити персональні санкції проти політичного та військового керівництва РФ, щоб унеможливити обходження вже чинних обмежень.

Нагадаємо, що в ніч на 28 серпня російська атака по столиці призвела до пошкодження будівлі Британської ради в Києві. Через це Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало російського посла Андрія Келіна для пояснень.

Раніше ми також інформували, що внаслідок масованого обстрілу Києва тієї ж ночі постраждав житловий комплекс "Чикаго"

Київ МЗС обстріли Росія далекобійна зброя
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації