МИД призвал Запад предоставить Украине дальнобойное оружие

Последствия атаки РФ. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

После массированной ночной атаки России на Киев и другие города Украины Министерство иностранных дел обратилось к партнерам с требованием предоставить дальнобойное оружие. В ведомстве отметили, что только усиление оборонных возможностей Украины может остановить российский террор и спасти жизни мирных граждан.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В МИД сообщили, что среди примененного арсенала было 598 дронов-камикадзе Shahed, а также баллистические и крылатые ракеты различных типов, в частности "Кинжал", "Искандер-М" и Х-101. В результате удара разрушены жилые дома, а среди погибших маленькая девочка, которой еще не исполнилось трех лет. Дипломаты подчеркнули, что убийство детей является тяжелым преступлением, которое требует максимально жесткого наказания.

Сообщение МИД в Facebook. Фото: скриншот

"Гибель и ранения детей является самым тяжким преступлением, которое требует максимально сурового наказания. Международное сообщество не может оставаться молчаливым свидетелем убийства детей российскими преступниками. Каждая страна, каждый лидер, каждая международная организация должны решительно отреагировать на это варварство принципиальной публичной позицией и конкретными действиями", — говорится в заявлении МИД.

МИД Украины подчеркивает необходимость срочного усиления оборонных возможностей государства. Дипломаты призывают партнеров предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты неба, а также дальнобойные средства поражения, которые позволят уничтожать российские военные объекты, из которых осуществляются атаки. Отдельно подчеркивается потребность в новых пакетах военной помощи.

"Очередной массированный террористический обстрел Украины показывает, что Российская Федерация полностью пренебрегает усилиями мирового сообщества по восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Россия — это государство-террорист, и мы призываем все государства и международные организации четко фиксировать этот статус", — отметили в МИД.

Также в ведомстве настаивают на усилении давления на Российскую Федерацию. Речь идет о введении новых мощных санкций, среди которых скорейшее принятие 19-го пакета санкций ЕС, полное отключение РФ от международных финансовых систем и ограничения в отношении "теневого флота" нефтетанкеров. Кроме того, Украина предлагает применить высокие тарифы, которые ударят по российской военной экономике, а также расширить персональные санкции против политического и военного руководства РФ, чтобы сделать невозможным обхождение уже действующих ограничений.

Напомним, что в ночь на 28 августа российская атака по столице привела к повреждению здания Британского совета в Киеве. В связи с этим Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла Андрея Келина для объяснений.

Ранее мы также информировали, что в результате массированного обстрела Киева той же ночью пострадал жилой комплекс "Чикаго".