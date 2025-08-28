Обстріл Києва 28 серпня — реакція Антоніу Гуттереша

Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив російську атаку на Київ у ніч проти 28 серпня. Він заявив, що такі удари "є неприйнятними та мають бути припинені".

Про це Антоніу Гутерреш написав у Х.

Реклама

Читайте також:

Реакція Гуттеріша на обстріл Києва 28 серпня

Гутерреш засудив нічну комбіновану атаку РФ на українські міста, зокрема Київ, де загинуло та було поранено багато мирних жителів.

"Атаки на мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури є неприйнятними та мають бути негайно припинені. Я знову закликаю до повного, негайного та безумовного припинення вогню, яке призведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру в Україні", — наголосив генсек ООН.

Нагадаємо, раніше лідери ЄС засудили атаку РФ по Києву. Внаслідок обстрілів пошкоджена будівля дипломатичного представництва ЄС.

В результаті ЄС викликав на килим посланця РФ у Брюсселі через удар по Києву. Це черговий сигнал Союзу про неприпустимість ударів по дипломатичних об’єктах.

Крім того, відомо, що через обстріл Києва пошкоджено офіс Британської Ради. Там повилітали вікна.