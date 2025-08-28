Видео
Україна
Генсек ООН отреагировал на атаку РФ на Киев — что сказал

Генсек ООН отреагировал на атаку РФ на Киев — что сказал

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 17:03
Обстрел Киева 28 августа — реакция Антониу Гуттереша
Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил российскую атаку на Киев в ночь на 28 августа. Он заявил, что такие удары "неприемлемы и должны быть прекращены".

Об этом Антониу Гутерреш написал в Х.

Читайте также:

Реакция Гуттериша на обстрел Киева 28 августа

Гутерреш осудил ночную комбинированную атаку РФ на украинские города, в частности Киев, где погибло и было ранено много мирных жителей.

"Атаки на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Я вновь призываю к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине", — подчеркнул генсек ООН.

Напомним, ранее лидеры ЕС осудили атаку РФ по Киеву. В результате обстрелов повреждено здание дипломатического представительства ЕС.

В результате ЕС вызвал на ковер посланника РФ в Брюсселе из-за удара по Киеву. Это очередной сигнал Союза о недопустимости ударов по дипломатическим объектам.

Кроме того, известно, что из-за обстрела Киева поврежден офис Британского Совета. Там повылетали окна.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
