Обстрел Киева 28 августа — реакция Антониу Гуттереша

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил российскую атаку на Киев в ночь на 28 августа. Он заявил, что такие удары "неприемлемы и должны быть прекращены".

Об этом Антониу Гутерреш написал в Х.

Реакция Гуттериша на обстрел Киева 28 августа

Гутерреш осудил ночную комбинированную атаку РФ на украинские города, в частности Киев, где погибло и было ранено много мирных жителей.

"Атаки на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Я вновь призываю к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине", — подчеркнул генсек ООН.

Напомним, ранее лидеры ЕС осудили атаку РФ по Киеву. В результате обстрелов повреждено здание дипломатического представительства ЕС.

В результате ЕС вызвал на ковер посланника РФ в Брюсселе из-за удара по Киеву. Это очередной сигнал Союза о недопустимости ударов по дипломатическим объектам.

Кроме того, известно, что из-за обстрела Киева поврежден офис Британского Совета. Там повылетали окна.