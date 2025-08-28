Реакція лідерів ЄС на удар Росії по Києву 28 серпня — що кажуть в Кремлі

Люди втішають один одного після удару Росії по Києву. Фото: REUTERS/Stringer

Міжнародна спільнота різко відреагувала на сьогоднішню масовану атаку Росії на Київ, унаслідок якої загинули мирні жителі, серед них діти, та була пошкоджена будівля дипломатичного представництва ЄС. Тим часом в Кремлі заявили, що хочуть переговорів, але від атак не відмовляються.

Новини.LIVE зібрав реакції провідних світових лідерів та цинічні заяви в Росії.

Реакція світової спільноти на атаку по Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Путін вбиває дітей і мирних жителів та саботує надії на мир, і наголосив, що цьому кровопролиттю слід покласти край.

Реакція Кіра Стармера. Фото: скриншот

Президент Франції Еммануель Макрон нагадав, що за одну ніч по Україні було випущено 629 ракет і безпілотників, і назвав це проявом терору та варварства. Він підкреслив, що Франція найрішучіше засуджує такі жорстокі напади.

Реакція Еммануеля Макрона. Фото: скриншот

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево підкреслив, що Росія знову демонструє відсутність справжнього прагнення до миру, обираючи терор і брехню замість діалогу.

Заява Максима Прево. Фото: скриншот

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Москва вкотре відповідає на мирні зусилля ударами по цивільній інфраструктурі та дипломатичних місіях в Україні, що є грубим порушенням міжнародного права.

Заява Хосе Мануеля Альбареса. Фото: скриншот

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що ракети Росії вбили мирних мешканців і пошкодили будівлю делегації ЄС, додавши, що саме таким способом Кремль "бореться за мир".

Повідомлення Радослава Сікорського. Фото: скриншот

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе зазначив, що з кожним новим ударом мир стає дедалі більш віддаленим, але Європа стоїть поруч з українським народом у найважчі моменти.

Заява Алена Берсе. Фото: скриншот

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила обурення ракетною атакою на Київ, яка забрала життя чоловіків, жінок і дітей та пошкодила місію ЄС.

Заява Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Вона заявила, що удари Росії лише посилюють єдність Європи та непохитність України. Водночас фон дер Ляєн повідомила, що 29 серпня відвідає сім держав-членів ЄС, які захищають кордони з Росією та Білоруссю, аби висловити солідарність і представити прогрес у зміцненні європейської оборонної промисловості.

Реакція Кремля на удари російської армії по Києву

А от речник Путіна Дмитро Пєсков після трагедії заявив, що російські війська "виконують своє завдання та продовжують завдавати ударів по військових і воєнізованих об’єктах".

Заяви Дмитра Пєскова. Фото: скриншот

Водночас він додав, що Кремль "зацікавлений у продовженні переговорного процесу з метою досягнення цілей політико-дипломатичним шляхом".

Тим часом у Міноборони Росії заявили, що атакували об'єкти військові підприємства, а також авіабази, проте, цинічно змовчали про реальні наслідки та не згадали про атаки на мирне населення та численні жертви.

Заява Міноборони Росії щодо атаки по Україні 28 серпня. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 14:53, як повідомляв начальник КМВА Тимур Ткаченко, в столиці загинуло уже 18 осіб серед яких є діти.

У Києві завтра, 29 серпня, буде День жалоби за загиблими.

Примітно, що серед об'єктів чимала кількість цивільних об'єктів: пошта, торговий центр та навіть будівля представництва ЄС.

Тим часом у Дарницькому районі досі тривають ліквідаційно-пошукові роботи, де внаслідок удару Росї обвалився житловий будинок.