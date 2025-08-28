Реакція лідерів ЄС на удар Росії по Києву 28 серпня — що кажуть в Кремлі

Лідери ЄС засудили атаку РФ по Києву — Кремль каже про переговори
Міжнародна спільнота різко відреагувала на сьогоднішню масовану атаку Росії на Київ, унаслідок якої загинули мирні жителі, серед них діти, та була пошкоджена будівля дипломатичного представництва ЄС. Тим часом в Кремлі заявили, що хочуть переговорів, але від атак не відмовляються.
Новини.LIVE зібрав реакції провідних світових лідерів та цинічні заяви в Росії.
Реакція світової спільноти на атаку по Україні
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Путін вбиває дітей і мирних жителів та саботує надії на мир, і наголосив, що цьому кровопролиттю слід покласти край.
Президент Франції Еммануель Макрон нагадав, що за одну ніч по Україні було випущено 629 ракет і безпілотників, і назвав це проявом терору та варварства. Він підкреслив, що Франція найрішучіше засуджує такі жорстокі напади.
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево підкреслив, що Росія знову демонструє відсутність справжнього прагнення до миру, обираючи терор і брехню замість діалогу.
Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Москва вкотре відповідає на мирні зусилля ударами по цивільній інфраструктурі та дипломатичних місіях в Україні, що є грубим порушенням міжнародного права.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що ракети Росії вбили мирних мешканців і пошкодили будівлю делегації ЄС, додавши, що саме таким способом Кремль "бореться за мир".
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе зазначив, що з кожним новим ударом мир стає дедалі більш віддаленим, але Європа стоїть поруч з українським народом у найважчі моменти.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила обурення ракетною атакою на Київ, яка забрала життя чоловіків, жінок і дітей та пошкодила місію ЄС.
Вона заявила, що удари Росії лише посилюють єдність Європи та непохитність України. Водночас фон дер Ляєн повідомила, що 29 серпня відвідає сім держав-членів ЄС, які захищають кордони з Росією та Білоруссю, аби висловити солідарність і представити прогрес у зміцненні європейської оборонної промисловості.
Реакція Кремля на удари російської армії по Києву
А от речник Путіна Дмитро Пєсков після трагедії заявив, що російські війська "виконують своє завдання та продовжують завдавати ударів по військових і воєнізованих об’єктах".
Водночас він додав, що Кремль "зацікавлений у продовженні переговорного процесу з метою досягнення цілей політико-дипломатичним шляхом".
Тим часом у Міноборони Росії заявили, що атакували об'єкти військові підприємства, а також авіабази, проте, цинічно змовчали про реальні наслідки та не згадали про атаки на мирне населення та численні жертви.
Нагадаємо, станом на 14:53, як повідомляв начальник КМВА Тимур Ткаченко, в столиці загинуло уже 18 осіб серед яких є діти.
У Києві завтра, 29 серпня, буде День жалоби за загиблими.
Примітно, що серед об'єктів чимала кількість цивільних об'єктів: пошта, торговий центр та навіть будівля представництва ЄС.
Тим часом у Дарницькому районі досі тривають ліквідаційно-пошукові роботи, де внаслідок удару Росї обвалився житловий будинок.
Читайте Новини.LIVE!