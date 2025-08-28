Реакция лидеров ЕС на удар России по Киеву 28 августа — что говорят в Кремле

Люди утешают друг друга после удара России по Киеву. Фото: REUTERS/Stringer

Международное сообщество резко отреагировало на сегодняшнюю массированную атаку России на Киев, в результате которой погибли мирные жители, среди них дети, и было повреждено здание дипломатического представительства ЕС. Тем временем в Кремле заявили, что хотят переговоров, но от атак не отказываются.

Новини.LIVE собрал реакции ведущих мировых лидеров и циничные заявления в России.

Реакция мирового сообщества на атаку по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Путин убивает детей и мирных жителей и саботирует надежды на мир, и подчеркнул, что этому кровопролитию следует положить конец.

Реакция Кира Стармера. Фото: скриншот

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что за одну ночь по Украине было выпущено 629 ракет и беспилотников, и назвал это проявлением террора и варварства. Он подчеркнул, что Франция решительно осуждает такие жестокие нападения.

Реакция Эммануэля Макрона. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подчеркнул, что Россия вновь демонстрирует отсутствие настоящего стремления к миру, выбирая террор и ложь вместо диалога.

Заявление Максима Прево. Фото: скриншот

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Москва в очередной раз отвечает на мирные усилия ударами по гражданской инфраструктуре и дипломатическим миссиям в Украине, что является грубым нарушением международного права.

Заявление Хосе Мануэля Альбареса. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что ракеты России убили мирных жителей и повредили здание делегации ЕС, добавив, что именно таким способом Кремль "борется за мир".

Сообщение Радослава Сикорского. Фото: скриншот

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отметил, что с каждым новым ударом мир становится все более отдаленным, но Европа стоит рядом с украинским народом в самые тяжелые моменты.

Заявление Алена Берсе. Фото: скриншот

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение ракетной атакой на Киев, которая унесла жизни мужчин, женщин и детей и повредила миссию ЕС.

Заявление Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Она заявила, что удары России лишь усиливают единство Европы и непоколебимость Украины. В то же время фон дер Ляйен сообщила, что 29 августа посетит семь государств-членов ЕС, которые защищают границы с Россией и Беларусью, чтобы выразить солидарность и представить прогресс в укреплении европейской оборонной промышленности.

Реакция Кремля на удары российской армии по Киеву

А вот пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после трагедии заявил, что российские войска "выполняют свою задачу и продолжают наносить удары по военным и военизированным объектам".

Заявления Дмитрия Пескова. Фото: скриншот

В то же время он добавил, что Кремль "заинтересован в продолжении переговорного процесса с целью достижения целей политико-дипломатическим путем".

Между тем в Минобороны России заявили, что атаковали объекты военные предприятия, а также авиабазы, однако, цинично умолчали о реальных последствиях и не упомянули об атаках на мирное население и многочисленных жертвах.

Заявление Минобороны России относительно атаки по Украине 28 августа. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на 14:53, как сообщал начальник КГВА Тимур Ткаченко, в столице погибло уже 18 человек среди которых есть дети.

В Киеве завтра, 29 августа, будет День траура по погибшим.

Примечательно, что среди объектов немалое количество гражданских объектов: почта, торговый центр и даже здание представительства ЕС.

Между тем в Дарницком районе до сих пор продолжаются ликвидационно-поисковые работы, где в результате удара Росии обвалился жилой дом.