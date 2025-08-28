Атака РФ признана второй по масштабу с начала войны

Последствия обстрелов РФ. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Последняя ночная атака России против Украины стала второй по масштабам с начала полномасштабной войны. Враг выпустил сотни дронов и десятки ракет, нанося удары по разным регионам страны.

Об этом сообщает Sky News.

Масштабный удар и сравнение с июльским налетом

По данным издания, в ночной атаке Россия использовала 598 ударных беспилотников и 31 ракету. Это делает обстрел одним из самых мощных за время полномасштабной агрессии против Украины. Он уступает лишь рекордному налету 9 июля, когда было выпущено 741 средство воздушного нападения.

Сравнительный анализ обстрелов. Фото: Sky News

За последние несколько месяцев Россия несколько раз била собственный рекорд по количеству ракет и беспилотников, запущенных за одну ночь, отмечает Sky News.

В материале подчеркивается, что самые масштабные воздушные атаки России произошли именно с конца июня 2025 года. Это свидетельствует о систематическом усилении давления на украинские города и инфраструктуру. При этом угроза повторных массированных обстрелов остается чрезвычайно высокой.

Напомним, что во время ночной атаки России 28 августа в Киеве было повреждено здание Британского совета. Из-за этого инцидента Министерство иностранных дел Великобритании вызвало на разговор российского посла Андрея Келина.

Ранее мы также информировали, что в результате массированного обстрела Киева той же ночью значительным разрушениям подвергся жилой комплекс "Чикаго".