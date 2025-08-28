Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атака РФ на Украину стала второй по масштабу с начала войны

Атака РФ на Украину стала второй по масштабу с начала войны

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 17:50
Атака РФ признана второй по масштабу с начала войны
Последствия обстрелов РФ. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Последняя ночная атака России против Украины стала второй по масштабам с начала полномасштабной войны. Враг выпустил сотни дронов и десятки ракет, нанося удары по разным регионам страны.

Об этом сообщает Sky News.

Реклама
Читайте также:

Масштабный удар и сравнение с июльским налетом

По данным издания, в ночной атаке Россия использовала 598 ударных беспилотников и 31 ракету. Это делает обстрел одним из самых мощных за время полномасштабной агрессии против Украины. Он уступает лишь рекордному налету 9 июля, когда было выпущено 741 средство воздушного нападения.

Атака РФ на Україну стала другою за масштабом від початку війни - фото 1
Сравнительный анализ обстрелов. Фото: Sky News

За последние несколько месяцев Россия несколько раз била собственный рекорд по количеству ракет и беспилотников, запущенных за одну ночь, отмечает Sky News.

В материале подчеркивается, что самые масштабные воздушные атаки России произошли именно с конца июня 2025 года. Это свидетельствует о систематическом усилении давления на украинские города и инфраструктуру. При этом угроза повторных массированных обстрелов остается чрезвычайно высокой.

Напомним, что во время ночной атаки России 28 августа в Киеве было повреждено здание Британского совета. Из-за этого инцидента Министерство иностранных дел Великобритании вызвало на разговор российского посла Андрея Келина.

Ранее мы также информировали, что в результате массированного обстрела Киева той же ночью значительным разрушениям подвергся жилой комплекс "Чикаго".

беспилотники обстрелы Россия атака ракетный удар
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации