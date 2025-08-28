Зеленський закликав світ до санкцій проти РФ після обстрілу Києва

Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

У Києві протягом усього дня тривали рятувальні роботи на кількох локаціях, де розбирали завали після одного з найбільших ударів Росії по столиці. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки застосували майже 600 дронів та 31 ракету, серед яких були й балістичні.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський про масований удар по Києву

Станом на цей час відомо про 19 загиблих у Києві, серед яких чотири дитини. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Зеленський підкреслив, що цілі Росії не змінилися. Вони продовжують атакувати не лише українські міста та громади, а й загалом у світі тих, хто прагне миру. За його словами, удари по Україні — це також удар по Європі та по глобальних суб’єктах, включно з окремими політичними лідерами.

Президент нагадав, що навіть у Вашингтоні чули про нібито готовність Путіна до завершення війни та переговорів на найвищому рівні, проте замість реальних кроків до миру він обирає балістичні удари, вбиваючи цивільних, у тому числі дітей.

"Потрібна чітка відповідь світу на це зло. Потрібні сильні кроки, санкції та тарифи на тих, хто спонсорує цю війну", — наголосив Зеленський.

Атака РФ на Україну у ніч проти 28 серпня стала другою за масштабом від початку війни. Ворог випустив 629 цілей, завдаючи ударів по різних регіонах країни.