Головна Новини дня Зеленський заявив про неготовність РФ до дипломатії

Зеленський заявив про неготовність РФ до дипломатії

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 15:41
Зеленський зробив заяву щодо неготовності РФ до дипломатії
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський завив, що Росія не готова до дипломатії. Він зазначив, що свою неготовність російський диктатор Путін показує численними ударами по Україні.

Про це лідер країни сказав під час брифінгу з журналістами у п'ятницю, 29 серпня.

Зеленський про останні атаки РФ та неготовність до дипломатії

РФ демонструє неготовність до дипломатії своїми ударами та вбивствами наших цивільних людей, - Зеленський 

  

 "Ми терміново спробували зібрати Радбез ООН. Я дякую партнерам, ми зібрали дев'ять голосів. Нам вдалося. Прем'єр-міністр буде представляти Україну на Радбезі ООН щодо цих ударів по Україні", - зазначив президент України. 

Володимир Зеленський володимир путін війна в Україні Росія мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
