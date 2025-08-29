Зеленський зробив заяву щодо неготовності РФ до дипломатії

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський завив, що Росія не готова до дипломатії. Він зазначив, що свою неготовність російський диктатор Путін показує численними ударами по Україні.

Про це лідер країни сказав під час брифінгу з журналістами у п'ятницю, 29 серпня.

Зеленський про останні атаки РФ та неготовність до дипломатії

"Ми терміново спробували зібрати Радбез ООН. Я дякую партнерам, ми зібрали дев'ять голосів. Нам вдалося. Прем'єр-міністр буде представляти Україну на Радбезі ООН щодо цих ударів по Україні", - зазначив президент України.