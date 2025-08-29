Видео
Гарантии безопасности — Зеленский объяснил, чего хочет Украина

Гарантии безопасности — Зеленский объяснил, чего хочет Украина

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 16:09
Зеленский рассказал, какие должны быть гарантии безопасности для Украины
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский объяснил, какие Украина хочет гарантии безопасности. По его словам, они должны быть юридически закреплены. Кроме того, страна хочет получить гарантии от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава государства сказал на брифинге в пятницу, 29 августа.

Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

Украинский лидер рассказал, что сейчас уже есть определение базовых вещей относительно гарантий безопасности. Их представят союзникам.

По словам Зеленского, на следующей неделе он планирует обсудить это, а затем понять, кто на что готов.

"Что мы хотим? Чтобы эти гарантии безопасности от ключевых стран Европы и от США были поддержаны парламентами и Конгрессом. Да, мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, мы не хотим второго Будапештского меморандума, мы не хотим минские соглашения. Мы хотим серьезный документ", — добавил он.

Напомним, Зеленский заявил, что время, которое лидер США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину, истекает уже 1 сентября.

Кроме того, глава государства сообщил, какие страны готовы отправить свои войска в Украину.

Владимир Зеленский США война Украина Европа гарантии безопасности
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
