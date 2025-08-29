Зеленский рассказал, какие должны быть гарантии безопасности для Украины

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский объяснил, какие Украина хочет гарантии безопасности. По его словам, они должны быть юридически закреплены. Кроме того, страна хочет получить гарантии от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава государства сказал на брифинге в пятницу, 29 августа.

Гарантии безопасности для Украины

Украинский лидер рассказал, что сейчас уже есть определение базовых вещей относительно гарантий безопасности. Их представят союзникам.

По словам Зеленского, на следующей неделе он планирует обсудить это, а затем понять, кто на что готов.

"Что мы хотим? Чтобы эти гарантии безопасности от ключевых стран Европы и от США были поддержаны парламентами и Конгрессом. Да, мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, мы не хотим второго Будапештского меморандума, мы не хотим минские соглашения. Мы хотим серьезный документ", — добавил он.

