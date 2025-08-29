Зеленский рассказал, какие должны быть гарантии безопасности для Украины

Гарантии безопасности — Зеленский объяснил, чего хочет Украина
Президент Владимир Зеленский объяснил, какие Украина хочет гарантии безопасности. По его словам, они должны быть юридически закреплены. Кроме того, страна хочет получить гарантии от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки.
Об этом глава государства сказал на брифинге в пятницу, 29 августа.
Гарантии безопасности для Украины
Украинский лидер рассказал, что сейчас уже есть определение базовых вещей относительно гарантий безопасности. Их представят союзникам.
По словам Зеленского, на следующей неделе он планирует обсудить это, а затем понять, кто на что готов.
"Что мы хотим? Чтобы эти гарантии безопасности от ключевых стран Европы и от США были поддержаны парламентами и Конгрессом. Да, мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, мы не хотим второго Будапештского меморандума, мы не хотим минские соглашения. Мы хотим серьезный документ", — добавил он.
