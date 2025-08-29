Видео
Главная Новости дня Зеленский назвал страны, которые готовы отправить свои войска

Зеленский назвал страны, которые готовы отправить свои войска

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 15:59
Зеленский заявил, что определенные страны готовы отправить свои войска
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности некоторых стран отправить свои войска в Украину. Однако лидер отметил, что пока конкретных подтверждений относительно этого нет.

Об этом глава государства сказал во время брифинга с журналистами в пятницу, 29 августа.

Читайте также:

Зеленский о странах, готовых отправить войска в Украину

Президент Зеленский заявил, что определенные страны готовы отправить свой контингент в Украину.

"Есть ожидаемые страны, есть очень неожиданные. Но не для интриги — просто делюсь тем, что мы имеем", — сказал лидер во время брифинга.

В частности, он добавил, что конкретных подтверждений относительно этого нет, ведь в таком случае страны должны говорить цифрами, на что они готовы.

Глава государства отметил, что Украина планирует представить партнерам свое видение гарантий безопасности.

"Мы хотим юридически обязывающих гарантий безопасности. Мы не хотим Будапештский меморандум, мы не хотим Минские соглашения, мы хотим документ серьезный", — резюмировал президент.

Напомним, что уже около десяти стран выразили готовность отправить своих миротворцев в Украину.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал возможность участия иностранных миротворцев в нашей стране.

Владимир Зеленский ВСУ ЕС война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
