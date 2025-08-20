Эстония может отправить в Украину своих солдат

Эстония заявила о готовности отправить миротворцев в Украину
Эстония готова отправить в Украину военный миротворческий контингент. Речь идет о роте солдат в рамках миротворческой миссии.
Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, информирует ERR.
Эстония готова отправить в Украину своих солдат
Кристен Михал заявил, что Эстония готова предоставить Украине свой военный контингент в размере одной роты.
В то же время премьер подчеркнул, что обсуждать детали возможной миссии пока рано.
"Сейчас мы на этапе подготовки к встрече президентов Украины и России. Если она состоится, то теоретически за ней может последовать трехсторонняя встреча. Только тогда этот процесс может быть запущен", — отметил эстонский чиновник.
По его словам, только после встречи можно будет обсуждать, "как гарантировать безопасность, какими должны быть гарантии, какой вклад сделают США и Европа".
"Тогда мы поймем, какой будет эта военная операция, кто и какой вклад в нее сделает и какие у нее перспективы", — резюмировал премьер Эстонии.
Напомним, что уже около десяти стран выразили готовность отправить своих миротворцев в Украину.
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность участия иностранных миротворцев в нашей стране.
