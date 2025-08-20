Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эстония заявила о готовности отправить миротворцев в Украину

Эстония заявила о готовности отправить миротворцев в Украину

Ua en ru
Дата публикации 20 августа 2025 21:30
Эстония может отправить в Украину своих солдат
Эстонские резервисты. Фото: Reuters

Эстония готова отправить в Украину военный миротворческий контингент. Речь идет о роте солдат в рамках миротворческой миссии.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, информирует ERR.

Реклама
Читайте также:

Эстония готова отправить в Украину своих солдат

Кристен Михал заявил, что Эстония готова предоставить Украине свой военный контингент в размере одной роты.

В то же время премьер подчеркнул, что обсуждать детали возможной миссии пока рано.

"Сейчас мы на этапе подготовки к встрече президентов Украины и России. Если она состоится, то теоретически за ней может последовать трехсторонняя встреча. Только тогда этот процесс может быть запущен", — отметил эстонский чиновник.

По его словам, только после встречи можно будет обсуждать, "как гарантировать безопасность, какими должны быть гарантии, какой вклад сделают США и Европа".

"Тогда мы поймем, какой будет эта военная операция, кто и какой вклад в нее сделает и какие у нее перспективы", — резюмировал премьер Эстонии.

Напомним, что уже около десяти стран выразили готовность отправить своих миротворцев в Украину.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность участия иностранных миротворцев в нашей стране.

ВСУ Эстония военная помощь война в Украине миротворцы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации