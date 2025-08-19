Зеленський зробив заяву щодо участі миротворців в Україні

Володимир Зеленський на брифінгу в США. Фото: Новини.LIVE

Після участі у зустрічі в Білому домі між президентом США Трампом та лідерами Європи, серед яких був і президент України, Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів. В тому числі він прокоментував можливість участі іноземних миротворців в Україні

Запитання про миротворців йому задала кореспондентка Новини.LIVE в США Уляна Бойчук.

Президент України зазначив, що в цьому аспекті треба мати на увазі всю коаліцію охочих. До неї зараз входить близька 30 країн, які допомагають Україні протистояти агресії РФ.

"Ми будемо дивитися, хто і що реально може запропонувати. Хтось, можливо, буде готовий говорити про присутність, хтось — про розвиток, хтось про море, хтось про безпеку неба. Формати різні", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що у деяких країнах, які входять до коаліції, конституційно немає можливості надсилати свої війська. Проте вони готові підтримати Україну фінансово.

"Це питання глибоке й широке, тож варто дочекатися деталей", — заявив президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на брифінгу заявив, що саме РФ була ініціатором його переговорів з Путіним. На цих переговорах він особисто обговорить з диктатором РФ територіальні питання.

Раніше повідомлялось, що на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Путін не набереться сміливості, щоб зустрітись віч-на-віч із Зеленським.