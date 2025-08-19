Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відповів про участь миротворців — наскільки це можливо

Зеленський відповів про участь миротворців — наскільки це можливо

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 03:34
Зеленський зробив заяву щодо участі миротворців в Україні
Володимир Зеленський на брифінгу в США. Фото: Новини.LIVE

Після участі у зустрічі в Білому домі між президентом США Трампом та лідерами Європи, серед яких був і президент України, Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів. В тому числі він прокоментував можливість участі іноземних миротворців в Україні 

Запитання про миротворців йому задала кореспондентка Новини.LIVE в США Уляна Бойчук.

Реклама
Читайте також:

Наскільки реальна поява миротворців в Україні

Президент України зазначив, що в цьому аспекті треба мати на увазі всю коаліцію охочих. До неї зараз входить близька 30 країн, які допомагають Україні протистояти агресії РФ.

"Ми будемо дивитися, хто і що реально може запропонувати. Хтось, можливо, буде готовий говорити про присутність, хтось — про розвиток, хтось про море, хтось про безпеку неба. Формати різні", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що у деяких країнах, які входять до коаліції, конституційно немає можливості надсилати свої війська. Проте вони готові підтримати Україну фінансово.

"Це питання глибоке й широке, тож варто дочекатися деталей", — заявив президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на брифінгу заявив, що саме РФ була ініціатором його переговорів з Путіним. На цих переговорах він особисто обговорить з диктатором РФ територіальні питання

Раніше повідомлялось, що на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Путін не набереться сміливості, щоб зустрітись віч-на-віч із Зеленським.

Володимир Зеленський США війна в Україні миротворці Коаліція охочих
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації