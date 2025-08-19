Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним для обговорення територіальних питань

Володимир Зеленський на брифінгу у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та лідерами ЄС Володимир Зеленський вийшов на брифінг для українських журналістів. Він розкрив тематику переговорів, про що говоритиме з диктатором Путіним.

Основні тези з брифінгу Зеленського публікують Новини.LIVE.

Про переговори з Путіним

Відповідаючи на питання журналістів Зеленський зазначив, що ініціатива таких переговорів надійшла з Кремля під час розмови з Трампом. Щодо територіальних та безпекових питань України, то за словами українського лідера, він обговорить їх особисто з диктатором РФ.

"Я залишу це питання між собою та Путіним", — сказав Зеленський.

Україна, за словами Зеленського, не ставила жодних умов для зустрічі з Путіним, щоб не давати приводу Москві її скасувати висуваючи свої умови. Коли станеться ця зустріч президент України не знаю, лише додав, що зараз це питання опрацьовується.

Про гарантії безпеки Україні

Володимир Зеленський сказав, що США будуть гарантами безпеки нашої держави. Деталі цих гарантій будуть опрацьовані протягом наступних 10 днів.

Про наочну "потужність" армії РФ для Трампа

Мапа, яку Зеленський презентував Трампу. Фото: Новини.LIVE

Також на питання журналістів щодо продемонстрованої мапи окупованих частин України Дональду Трампу, Зеленський відповів, що вона дозволила наочно продемонструвати, яких мізерних результатів досягли російські окупанти за майже чотири роки війни.

"Важливо розділяти, скільки територій втратила Україна у 2014 році, коли не було широкомасштабного вторгнення і після 2022 року. Це близько 1% і це демонструє всім слабкість армії РФ та силу героїв України", — сказав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Путін не набереться сміливості, щоб зустрітись віч-на-віч із Зеленським.

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив, що під час свого телефонного дзвінка Путіну, через який переривались переговори, він домовився про особисту зустріч диктатора РФ та президента України.