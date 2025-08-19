Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Території та гарантії безпеки — головне з брифінгу Зеленського

Території та гарантії безпеки — головне з брифінгу Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 02:50
Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним для обговорення територіальних питань
Володимир Зеленський на брифінгу у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та лідерами ЄС Володимир Зеленський вийшов на брифінг для українських журналістів. Він розкрив тематику переговорів, про що говоритиме з диктатором Путіним.

Основні тези з брифінгу Зеленського публікують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Про переговори з Путіним

Відповідаючи на питання журналістів Зеленський зазначив, що ініціатива таких переговорів надійшла з Кремля під час розмови з Трампом. Щодо територіальних та безпекових питань України, то за словами українського лідера, він обговорить їх особисто з диктатором РФ.

"Я залишу це питання між собою та Путіним", — сказав Зеленський.

Україна, за словами Зеленського, не ставила жодних умов для зустрічі з Путіним, щоб не давати приводу Москві її скасувати висуваючи свої умови. Коли станеться ця зустріч президент України не знаю, лише додав, що зараз це питання опрацьовується. 

Про гарантії безпеки Україні

Володимир Зеленський сказав, що США будуть гарантами безпеки нашої держави. Деталі цих гарантій будуть опрацьовані протягом наступних 10 днів. 

Про наочну "потужність" армії РФ для Трампа

Території та гарантії безпеки — головне з брифінгу Зеленського - фото 1
Мапа, яку Зеленський презентував Трампу. Фото: Новини.LIVE

Також на питання журналістів щодо продемонстрованої мапи окупованих частин України Дональду Трампу, Зеленський відповів, що вона дозволила наочно продемонструвати, яких мізерних результатів досягли російські окупанти за майже чотири роки війни.

"Важливо розділяти, скільки територій втратила Україна у 2014 році, коли не було широкомасштабного вторгнення і після 2022 року. Це близько 1% і це демонструє всім слабкість армії РФ та силу героїв України", — сказав Зеленський.  

Раніше повідомлялось, що на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Путін не набереться сміливості, щоб зустрітись віч-на-віч із Зеленським. 

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив, що під час свого телефонного дзвінка Путіну, через який переривались переговори, він домовився про особисту зустріч диктатора РФ та президента України.

Володимир Зеленський США володимир путін ТОТ мирні переговори гарантії безпеки
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації