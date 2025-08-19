Трамп заявив, що точно домовився з Путіним про тристоронню зустріч

Президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Путін на Алясці. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підтвердив свій дзвінок диктатору РФ Путіна. Крім того, він повідомив, що домовився з Путіним про тристоронню зустріч.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Що відомо

За новим планом Дональда Трампа, спочатку мають відбутися двосторонні перемовини між президентом України та російським диктатором, після чого тристоронній саміт.

Новина оновлюється...