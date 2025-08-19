У Вашингтоні продовжились переговори Трампа та лідерів ЄС після термінового дзвінка Путіну

Трамп розмовляє телефоном. Ілюстративне фото: Білий дім

В Білому домі продовжились переговори після перерви. Перерву оголосили для того, щоб президент США Дональд Трамп терміново зателефонував диктатору РФ Путіну.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в Офісі президента України.

В якому форматі тривають переговори

Повідомлення про продовження переговорів. Фото: Скриншот

Як стало відомо, за словами джерел зараз продовжились переговори в рамках "лише лідери". Невідомо, скільки буде тривати зустріч.

Нагадаємо, Дональд Трамп в присутності лідерів ЄС підтвердив, що диктатор РФ Путін приймає гарантії безпеки для України.

Також президент США відповів, які шанси реально досягнути мирної угоди між Україною та РФ найближчим часом. За словами Трампа, це цілком досяжно.