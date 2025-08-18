Трамп відповів, чи можливо досягти мирної угоди

Трамп відповів, чи реально досягнути миру найближчим часом
Президент США Дональд Трамп відповів, чи реально досягнути мирної угоди між Україною та Росією найближчим часом. За словами очільника Білого дому, це цілком досяжно.
Про це Трамп сказав у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Володимиром Зеленським та лідерами ЄС.
Трамп про мирну угоду між Україною та Росією
У понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами Дональд Трамп завив, що досягнення мирної угоди цілком реальне.
"Зрештою, мирна угода цілком досяжна", — сказав лідер США.
Крім того, глава Білого дому відповів, чи хоче насправді російський диктатор Путін закінчення повномасштабної війни в Україні. За словами американського президента, очільник країни-агресорки "хотів би щось зробити".
"Я думаю, ви побачите, що Путін також хотів би щось зробити", — сказав Трамп.
Водночас лідер США зауважив, що давно знає диктатора Путіна і мав "чудові стосунки" з очільником країни-агресорки.
Також Трамп підтвердив, що Путін приймає гарантії безпеки для України. Це було озвучено в присутності лідерів Європейського Союзу.
"Я вважаю, що дуже значним кроком стало те, що президент Путін погодився з тим, що Росія прийме гарантії безпеки для України", — сказав Трамп.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що любить і український, і російський народи.
Зокрема, лідер США сказав, що йому сподобався костюм, в якому Володимир Зеленський прийшов на зустріч із ним 18 серпня.
