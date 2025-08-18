Відео
Трамп відповів, чи реально досягнути миру найближчим часом

Трамп відповів, чи реально досягнути миру найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 23:59
Трамп відповів, чи можливо досягти мирної угоди
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відповів, чи реально досягнути мирної угоди між Україною та Росією найближчим часом. За словами очільника Білого дому, це цілком досяжно.

Про це Трамп сказав у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Володимиром Зеленським та лідерами ЄС.

Читайте також:

Трамп про мирну угоду між Україною та Росією

У понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами Дональд Трамп завив, що досягнення мирної угоди цілком реальне.

"Зрештою, мирна угода цілком досяжна", —  сказав лідер США.

Крім того, глава Білого дому відповів, чи хоче насправді російський диктатор Путін закінчення повномасштабної війни в Україні. За словами американського президента, очільник країни-агресорки "хотів би щось зробити".

"Я думаю, ви побачите, що Путін також хотів би щось зробити", — сказав Трамп.

Водночас лідер США зауважив, що давно знає диктатора Путіна і мав "чудові стосунки" з очільником країни-агресорки.

Також Трамп підтвердив, що Путін приймає гарантії безпеки для України. Це було озвучено в присутності лідерів Європейського Союзу.

"Я вважаю, що дуже значним кроком стало те, що президент Путін погодився з тим, що Росія прийме гарантії безпеки для України", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що любить і український, і російський народи.

Зокрема, лідер США сказав, що йому сподобався костюм, в якому Володимир Зеленський прийшов на зустріч із ним 18 серпня.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
