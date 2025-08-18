Відео
Головна Новини дня Трамп відповів, чи хоче Путін закінчення війни

Трамп відповів, чи хоче Путін закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 23:06
Трамп заявив про бажання Путіна закінчити війну
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відповів, чи хоче насправді російський диктатор Путін закінчення повномасштабної війни в Україні. За словами американського лідера, очільник країни-агресорки "хотів би щось зробити".

Про це глава Білого дому сказав у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Володимиром Зеленським.

Трамп про бажання Путіна закінчити війну в Україні

У понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленський Трамп відповів, чи хоче Путін завершити війну.

"Я думаю, ви побачите, що Путін також хотів би щось зробити", — сказав Трамп до Зеленського.

Водночас він похизувався, що давно знає Путіна і мав "чудові стосунки" з російським диктатором.

"Я знаю Путіна давно і завжди мав з ним чудові стосунки. Думаю, він теж хоче знайти відповідь", — сказав очільник Білого дому у контексті "бажання" Путіна закінчити війну.

Нагадаємо, що Трамп також підтвердив, що Путін приймає гарантії безпеки для України.

Зокрема, лідер Америки розповів про своє ставлення до українського та російського народів.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні Вашингтон
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
