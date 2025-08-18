Трамп заявив про бажання Путіна закінчити війну

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відповів, чи хоче насправді російський диктатор Путін закінчення повномасштабної війни в Україні. За словами американського лідера, очільник країни-агресорки "хотів би щось зробити".

Про це глава Білого дому сказав у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Володимиром Зеленським.

Трамп про бажання Путіна закінчити війну в Україні

У понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленський Трамп відповів, чи хоче Путін завершити війну.

"Я думаю, ви побачите, що Путін також хотів би щось зробити", — сказав Трамп до Зеленського.

Водночас він похизувався, що давно знає Путіна і мав "чудові стосунки" з російським диктатором.

"Я знаю Путіна давно і завжди мав з ним чудові стосунки. Думаю, він теж хоче знайти відповідь", — сказав очільник Білого дому у контексті "бажання" Путіна закінчити війну.

Нагадаємо, що Трамп також підтвердив, що Путін приймає гарантії безпеки для України.

Зокрема, лідер Америки розповів про своє ставлення до українського та російського народів.