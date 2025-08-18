Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп ответил, хочет ли Путин окончания войны

Трамп ответил, хочет ли Путин окончания войны

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 23:06
Трамп заявил о желании Путина закончить войну
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил, хочет ли на самом деле российский диктатор Путин окончания полномасштабной войны в Украине. По словам американского лидера, глава страны-агрессора "хотел бы что-то сделать".

Об этом глава Белого дома сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Владимиром Зеленским.

Реклама
Читайте также:

Трамп о желании Путина закончить войну в Украине

В понедельник, 18 августа, во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленский Трамп ответил, хочет ли Путин завершить войну.

"Я думаю, вы увидите, что Путин также хотел бы что-то сделать", — сказал Трамп Зеленскому.

В то же время он похвастался, что давно знает Путина и имел "прекрасные отношения" с российским диктатором.

"Я знаю Путина давно и всегда имел с ним прекрасные отношения. Думаю, он тоже хочет найти ответ", — сказал глава Белого дома в контексте "желания" Путина закончить войну.

Напомним, что Трамп также подтвердил, что Путин принимает гарантии безопасности для Украины.

В частности, лидер Америки рассказал о своем отношении к украинскому и российскому народам.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине Вашингтон
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации