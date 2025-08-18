Трамп заявил о желании Путина закончить войну

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил, хочет ли на самом деле российский диктатор Путин окончания полномасштабной войны в Украине. По словам американского лидера, глава страны-агрессора "хотел бы что-то сделать".

Об этом глава Белого дома сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Трамп о желании Путина закончить войну в Украине

В понедельник, 18 августа, во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленский Трамп ответил, хочет ли Путин завершить войну.

"Я думаю, вы увидите, что Путин также хотел бы что-то сделать", — сказал Трамп Зеленскому.

В то же время он похвастался, что давно знает Путина и имел "прекрасные отношения" с российским диктатором.

"Я знаю Путина давно и всегда имел с ним прекрасные отношения. Думаю, он тоже хочет найти ответ", — сказал глава Белого дома в контексте "желания" Путина закончить войну.

Напомним, что Трамп также подтвердил, что Путин принимает гарантии безопасности для Украины.

В частности, лидер Америки рассказал о своем отношении к украинскому и российскому народам.