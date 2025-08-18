Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп розповів про своє ставлення до народів України та РФ

Трамп розповів про своє ставлення до народів України та РФ

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 21:51
Трамп сказав, що любить народи України та Росії
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо свого ставлення до українського та російського народів. Американський лідер сказав, що любить обидва народи.

Про це очільник Білого дому сказав у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Володимиром Зеленським.

Реклама
Читайте також:

Трамп про любов до народів України та Росії

Під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що любить український і російський народи.

Репортер запитав лідер США, яким є його послання до українського народу, і Трамп відповів, що це "великі люди", які люблять свою країну.

Однак потім Трамп сказав, що також любить і російський народ, наголосивши, що хоче покласти край повномасштабній війні.

Нагадаємо, що Трамп також сказав про те, що Путін хоче закінчення війни в Україні.

Крім того, лідер США зробив гучну заяву щодо підписання угоди під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп Білий дім війна в Україні Вашингтон
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації