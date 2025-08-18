Трамп сказав, що любить народи України та Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо свого ставлення до українського та російського народів. Американський лідер сказав, що любить обидва народи.

Про це очільник Білого дому сказав у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Володимиром Зеленським.

Трамп про любов до народів України та Росії

Під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що любить український і російський народи.

Репортер запитав лідер США, яким є його послання до українського народу, і Трамп відповів, що це "великі люди", які люблять свою країну.

Однак потім Трамп сказав, що також любить і російський народ, наголосивши, що хоче покласти край повномасштабній війні.

Нагадаємо, що Трамп також сказав про те, що Путін хоче закінчення війни в Україні.

Крім того, лідер США зробив гучну заяву щодо підписання угоди під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня.