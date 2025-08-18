Трамп сказав, що любить народи України та Росії

Трамп розповів про своє ставлення до народів України та РФ
Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо свого ставлення до українського та російського народів. Американський лідер сказав, що любить обидва народи.
Про це очільник Білого дому сказав у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Володимиром Зеленським.
Трамп про любов до народів України та Росії
Під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що любить український і російський народи.
Репортер запитав лідер США, яким є його послання до українського народу, і Трамп відповів, що це "великі люди", які люблять свою країну.
Однак потім Трамп сказав, що також любить і російський народ, наголосивши, що хоче покласти край повномасштабній війні.
Нагадаємо, що Трамп також сказав про те, що Путін хоче закінчення війни в Україні.
Крім того, лідер США зробив гучну заяву щодо підписання угоди під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня.
