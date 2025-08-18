Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп рассказал о своем отношении к народам Украины и РФ

Трамп рассказал о своем отношении к народам Украины и РФ

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 21:51
Трамп сказал, что любит народы Украины и России
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно своего отношения к украинскому и российскому народам. Американский лидер сказал, что любит оба народа.

Об этом глава Белого дома сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Владимиром Зеленским.

Реклама
Читайте также:

Трамп о любви к народам Украины и России

Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что любит украинский и российский народы.

Репортер спросил лидера США, каково его послание к украинскому народу, и Трамп ответил, что это "великие люди", которые любят свою страну.

Однако потом Трамп сказал, что также любит и российский народ, подчеркнув, что хочет положить конец полномасштабной войне.

Напомним, что Трамп также сказал о том, что Путин хочет окончания войны в Украине.

Кроме того, лидер США сделал громкое заявление о подписании соглашения во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп Белый дом война в Украине Вашингтон
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации