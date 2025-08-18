Трамп сказал, что любит народы Украины и России

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно своего отношения к украинскому и российскому народам. Американский лидер сказал, что любит оба народа.

Об этом глава Белого дома сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Владимиром Зеленским.

Трамп о любви к народам Украины и России

Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что любит украинский и российский народы.

Репортер спросил лидера США, каково его послание к украинскому народу, и Трамп ответил, что это "великие люди", которые любят свою страну.

Однако потом Трамп сказал, что также любит и российский народ, подчеркнув, что хочет положить конец полномасштабной войне.

Напомним, что Трамп также сказал о том, что Путин хочет окончания войны в Украине.

Кроме того, лидер США сделал громкое заявление о подписании соглашения во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа.