Трамп сказал, что любит народы Украины и России

Трамп рассказал о своем отношении к народам Украины и РФ
Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно своего отношения к украинскому и российскому народам. Американский лидер сказал, что любит оба народа.
Об этом глава Белого дома сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Владимиром Зеленским.
Трамп о любви к народам Украины и России
Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что любит украинский и российский народы.
Репортер спросил лидера США, каково его послание к украинскому народу, и Трамп ответил, что это "великие люди", которые любят свою страну.
Однако потом Трамп сказал, что также любит и российский народ, подчеркнув, что хочет положить конец полномасштабной войне.
Напомним, что Трамп также сказал о том, что Путин хочет окончания войны в Украине.
Кроме того, лидер США сделал громкое заявление о подписании соглашения во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа.
Читайте Новини.LIVE!