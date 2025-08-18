Відео
Трамп зробив заяву щодо підписання угоди сьогодні

Трамп зробив заяву щодо підписання угоди сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 20:28
Трамп заяви про можливе підписання угоди у Вашингтоні
Дональд Трамп та Володимир Зеленський 18 серпня 2025 року. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо підписання угоди під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня. Він сказав, що якщо угоди не буде, підтримка України припиниться.

Про це очільник Білого дому сказав у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Трамп про підписання угоди

Президент США Дональд Трамп сказав, що якщо сьогодні не буде угоди, то допомога Україні припиниться.

"Сьогодні буде або угода, або не буде угоди. Якщо ні — підтримка України припиняється", — наголосив лідер США.

Крім того, Трамп сказав, що увесь світ хоче завершення війни в Україні, зокрема й Путін.

Також глава Білого дому заявив, що у переговорах із Путіним вдалося досягти суттєвого прогресу.

Новини.LIVE цитують всі останні заяви Зеленського та Трампа під час зустрічі у Білому домі 18 серпня.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп перемир'я угода Вашингтон
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
