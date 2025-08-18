Трамп заяви про можливе підписання угоди у Вашингтоні

Трамп зробив заяву щодо підписання угоди сьогодні
Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо підписання угоди під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня. Він сказав, що якщо угоди не буде, підтримка України припиниться.
Про це очільник Білого дому сказав у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Володимиром Зеленським.
Трамп про підписання угоди
Президент США Дональд Трамп сказав, що якщо сьогодні не буде угоди, то допомога Україні припиниться.
"Сьогодні буде або угода, або не буде угоди. Якщо ні — підтримка України припиняється", — наголосив лідер США.
Крім того, Трамп сказав, що увесь світ хоче завершення війни в Україні, зокрема й Путін.
Також глава Білого дому заявив, що у переговорах із Путіним вдалося досягти суттєвого прогресу.
Новини.LIVE цитують всі останні заяви Зеленського та Трампа під час зустрічі у Білому домі 18 серпня.
Читайте Новини.LIVE!