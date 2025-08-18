Трамп заяви про можливе підписання угоди у Вашингтоні

Дональд Трамп та Володимир Зеленський 18 серпня 2025 року. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо підписання угоди під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня. Він сказав, що якщо угоди не буде, підтримка України припиниться.

Про це очільник Білого дому сказав у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Володимиром Зеленським.

Трамп про підписання угоди

Президент США Дональд Трамп сказав, що якщо сьогодні не буде угоди, то допомога Україні припиниться.

"Сьогодні буде або угода, або не буде угоди. Якщо ні — підтримка України припиняється", — наголосив лідер США.

Крім того, Трамп сказав, що увесь світ хоче завершення війни в Україні, зокрема й Путін.

Також глава Білого дому заявив, що у переговорах із Путіним вдалося досягти суттєвого прогресу.

