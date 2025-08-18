Трамп заявив про прогресивність своїх переговорів із Путіним

У переговорах із Путіним є прогрес — заява Трампа
Дата публікації: 18 серпня 2025 20:26
Зустріч Путіна із Трампом. Фото: AP
У переговорах із Володимиром Путіним вдалося досягти суттєвого прогресу. Є ймовірність, що з цього може бути певний результат.
Таку заяву під час зустрічі з Володимиром Зеленським 18 серпня зробив Дональд Трамп.
Що каже Трамп щодо переговорів із Путіним
Американський лідер вважає свою зустріч із кремлівським диктатором результативною.
"Я думаю, що є ймовірність, що з цього щось може вийти", — заявив президент США.
Нагадаємо, Трамп і Путін зустрілися 15 серпня. Саміт відбувся в Анкориджі на Алясці.
Також ми повідомляли, що президент США зустрів кремлівського диктатора з почестями. Була червона доріжка, біля якої вишикувалася варта з американських військових, а сам Трамп потиснув Путіну руку.
