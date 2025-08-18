Трамп заявив про прогресивність своїх переговорів із Путіним

Зустріч Путіна із Трампом. Фото: AP

У переговорах із Володимиром Путіним вдалося досягти суттєвого прогресу. Є ймовірність, що з цього може бути певний результат.

Таку заяву під час зустрічі з Володимиром Зеленським 18 серпня зробив Дональд Трамп.

Реклама

Читайте також:

Що каже Трамп щодо переговорів із Путіним

Американський лідер вважає свою зустріч із кремлівським диктатором результативною.

"Я думаю, що є ймовірність, що з цього щось може вийти", — заявив президент США.

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрілися 15 серпня. Саміт відбувся в Анкориджі на Алясці.

Також ми повідомляли, що президент США зустрів кремлівського диктатора з почестями. Була червона доріжка, біля якої вишикувалася варта з американських військових, а сам Трамп потиснув Путіну руку.