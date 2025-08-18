Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У переговорах із Путіним є прогрес — заява Трампа

У переговорах із Путіним є прогрес — заява Трампа

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 20:26
Трамп заявив про прогресивність своїх переговорів із Путіним
Зустріч Путіна із Трампом. Фото: AP

У переговорах із Володимиром Путіним вдалося досягти суттєвого прогресу. Є ймовірність, що з цього може бути певний результат.

Таку заяву під час зустрічі з Володимиром Зеленським 18 серпня зробив Дональд Трамп.

Реклама
Читайте також:

Що каже Трамп щодо переговорів із Путіним

Американський лідер вважає свою зустріч із кремлівським диктатором результативною.

"Я думаю, що є ймовірність, що з цього щось може вийти", — заявив президент США.

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрілися 15 серпня. Саміт відбувся в Анкориджі на Алясці.

Також ми повідомляли, що президент США зустрів кремлівського диктатора з почестями. Була червона доріжка, біля якої вишикувалася варта з американських військових, а сам Трамп потиснув Путіну руку.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп зустріч
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації