Трамп заявил о прогрессивности своих переговоров с Путиным

В переговорах с Путиным есть прогресс — заявление Трампа
В переговорах с Владимиром Путиным удалось достичь существенного прогресса. Есть вероятность, что из этого может быть определенный результат.
Такое заявление во время встречи с Владимиром Зеленским 18 августа сделал Дональд Трамп.
Что говорит Трамп о переговорах с Путиным
Американский лидер считает свою встречу с кремлевским диктатором результативной.
"Я думаю, что есть вероятность, что из этого что-то может получиться", — заявил президент США.
Напомним, Трамп и Путин встретились 15 августа. Саммит состоялся в Анкоридже на Аляске.
Также мы сообщали, что президент США встретил кремлевского диктатора с почестями. Была красная дорожка, возле которой выстроился караул из американских военных, а сам Трамп пожал Путину руку.
