Трамп заявил о прогрессивности своих переговоров с Путиным

Встреча Путина с Трампом. Фото: AP

В переговорах с Владимиром Путиным удалось достичь существенного прогресса. Есть вероятность, что из этого может быть определенный результат.

Такое заявление во время встречи с Владимиром Зеленским 18 августа сделал Дональд Трамп.

Реклама

Читайте также:

Что говорит Трамп о переговорах с Путиным

Американский лидер считает свою встречу с кремлевским диктатором результативной.

"Я думаю, что есть вероятность, что из этого что-то может получиться", — заявил президент США.

Напомним, Трамп и Путин встретились 15 августа. Саммит состоялся в Анкоридже на Аляске.

Также мы сообщали, что президент США встретил кремлевского диктатора с почестями. Была красная дорожка, возле которой выстроился караул из американских военных, а сам Трамп пожал Путину руку.