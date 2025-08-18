Переговори Трампа і Зеленського — онлайн трансляція відео

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Foreign Policy

У понеділок, 18 серпня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з очільником США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Представники ЄС та українська делегація прибувають до Білого дому.

Пряму трансляцію переговорів Зеленського та Трампа дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE у понеділок, 18 серпня.

Реклама

Читайте також:

Переговори Трампа та Зеленського 18 серпня — що відомо

У понеділок ввечері, 18 серпня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Як відомо, частина української делегації вже прибула в Білий дім.

Журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук інформувала, що заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров та прессекретар президента Сергій Никифоров вже на місці зустрічі Зеленського та Трампа.

Також до Білого дому прибули і європейські лідери. Кожен із них приїжджав окремо.

Першим приїхав генсек НАТО Марк Рютте. Його привітала Моніка Кроулі, глава протокольної служби Білого дому.

До Рютте приєднаються й інші лідери, які зараз прямують до Білого дому.

Після Рютте доєдналась прем’єрка Італії Джорджа Мелоні. Вже у Білому домі й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр Великої Британії Кір Стармер.

Наступними прибули президент Фінляндії Александр Стубб і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Водночас Президент Франції Еммануель Макрон останнім з європейських лідерів прибув до Білого дому.

Невдовзі очікується поява Президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, переговори Зеленського із Трампом розпочнуться о 20:15 за київським часом. А багатостороння зустріч за участю лідерів ЄС — о 22:00.

Новина доповнюється...

Нагадаємо, що вже відбулася "підготовча" зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідерами ЄС та НАТО.

Також глава держави вже зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Вашингтоні 18 серпня 2025 року.